Falsa caridad, violencia y discriminación afecta a trabajadoras del hogar en Jalisco; crean sindicato

Guadalajara, Jalisco.- Con 26 agremiadas y agremiados, desde hace dos meses se creó el primer sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar en el estado de Jalisco, el segundo a nivel nacional, con el objetivo de ser un organismo que defienda los derechos del gremio y profesionalice a sus las personas que lo integren.

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en el Estado de Jalisco (SUTTHEJ), busca la protección de las personas que prestan sus servicios en las casas de los jaliscienses, las cuales pueden ser desde choferes, jardineros, mantenimiento en general y limpieza.

La discriminación, la informalidad y las violaciones a derechos laborales, además de la violencia que se puede vivir dentro de las casas contra las trabajadoras y trabajadores, son los principales conflictos que buscan erradicar o disminuir.

“Hay mucha discriminación, demasiada. Este tipo de estereotipos, como te ven te tratan. Está mal, ser trabajadora o trabajador del hogar no tiene nada de malo”, refiere el secretario general del SUTTHEJ, Felipe Gallo Korkowski.

Felipe Gallo es abogado, sin embargo, durante la crisis económica en la entidad, fue un vecino quien le ayudó, aceptándolo como trabajador en su casa para hacer limpieza. Tras su trabajo en casa decidió aportar su experiencia en las leyes hacia el gremio promoviendo la profesionalización.

“El problema es que tenemos que alejarnos en el servicio del trabajo en el hogar de la falsa caridad. Esto es: no porque yo sea tu trabajador o trabajadora, me tienes que regalar los juguetes que usas, la ropa que ya no usas…lo que me tienes que dar es un contrato por escrito y seguridad social y respetarme en mi trabajo como yo te voy a respetar a ti como fuente de trabajo”.

Pese a tener dos meses de que se constituyó, los trabajos iniciados en octubre del año pasado del SUTTHEJ permiten que se tengan convenios con el ramo hotelero, educativo y transporte, para luchar contra los estereotipos y otorgar herramientas a sus agremiadas y agremiados en busca de la profesionalización.

“Nosotros como sindicato le estamos apostando mucho a poner de moda cumplir la ley, sobre todo con las trabajadoras del hogar, esa es mi estrategia y va a ser paulatina porque, realmente, del estudio que hemos hecho de 10, nueve no cuentan con seguridad social”, explicó el abogado.

De ese 10 por ciento que sí cuentan con seguridad social, la mayoría lo tienen por parte de la empresa del patrón, algo que Gallo Korkowski considera que se hace al no conocer el nuevo apartado de la Ley Federal del Trabajo sobre las personas trabajadoras del hogar.

“Primero que nada no estás haciendo una simulación ante la ley. Segundo: si te pones a revisar el régimen de trabajadoras y trabajadores del hogar está super más fácil. Es un gran logro que no se le está haciendo mucha difusión”.

Estadísticas oficiales, explica el secretario, marcan al menos dos millones de personas dedicadas al trabajo del hogar en México, de las cuales 298 mil se encuentran en el estado de Jalisco, cifras que representan, para Felipe Gallo, una cifra aproximada pues no hay un censo propio de la actividad.

La violencia y las trabajadoras del hogar

-Pero mándeme una que se vea bonita. Eso sí, me han estado robando mucho y se me desaparecen mis cosas y nada más quieren meterse en mi casa-

Como SUTTHEJ se mantiene bolsas de trabajo para sus agremiadas, sin embargo, no se acepta a cualquier fuente de trabajo. La violencia y la discriminación, la falta de un espacio digno donde dormir, si se requiere quedar, todo esto a través de estudios de perfiles, es lo que determina se acepte la fuente de trabajo. Casos como el del párrafo anterior se tratan de evitar.

Otro problema se registra en la vulnerabilidad durante el traslado de su domicilio a las casas donde realizan su trabajo, pues en ocasiones son en colonias o fraccionamientos donde no existe el servicio público o como tal representa un gasto fuerte para las personas.

Tal situación, como te lo contamos en EL DEBATE, derivó en el feminicidio de Elisa el pasado febrero, el noveno del 2022, cuando al trasladarse de sus trabajos a su casa, fue atacada y su feminicida la mató para dejarla abandonada cerca de las vías del tren.

“Normalmente las fuentes de trabajo no aceptan rutas de transporte público, lo que genera un gran problema…lo que queremos nosotros es que ya que tengamos detectado dónde viven las trabajadoras y dónde están las fuentes de trabajo, es tener un transporte que las lleve y las recoja”.

Pese a que no se siente un conocimiento real de la violencia que puede existir al interior de los hogares, como sindicato buscan que, a la primera señal de violencia, que se sientan incómodas las personas en los hogares que los contratan, le dicen al sindicato para que actúe en su protección.

El SUTTHEJ además ya cuenta con acceso a programas de educación, pues en promedio la mayoría de las personas trabajadoras del hogar cuentan con primaria inconclusa, por lo que ya podrán a través del sindicato terminar la primaria, secundaria y en próximas fechas el bachillerato.

El secretario de Trabajos y Conflictos del SUTTHEJ, Rafael Ichimatso Nishimura, explicó que estos programas, además de los convenios de transporte tienen la finalidad de dignificar y profesionalizar el trabajo en el hogar, lograr que terminen, si lo desean una carrera profesional.

Además de los cursos de hotelería pues es en el servicio turístico como se ve el lado profesional de los servicios en el hogar, sobre todo en su área de Ama de Llaves y Lavandería, por lo que las personas agremiadas cuentan con la capacitación en búsqueda de la mejora.

Como sindicato no se involucran en el salario que entre las partes determinen, sin embargo, en la actualidad los pagos van desde los 250 pesos diarios a los 350, esto sin seguridad social, en cuyo caso serían otros 80 pesos en promedio diario, garantizando la protección del patrón y el empleado.

Para ingresar al sindicato sólo se debe llegar a sus instalaciones que se localizan en el bulevar Ávila Camacho al cruce con la avenida Federalismo en Guadalajara, Jalisco, cerca de la terminal de la línea tres del tren urbano con el apellido del general mexicano.

Ahí se les solicita identificación y comprobante de domicilio, los servicios y las pláticas son sin costo y cada uno coopera de acuerdo a sus posibilidades, al igual que el ser agremiado no requiere de alguna inversión, sólo asistir a los cursos y eventos.