Falso que debas esperar horas para denunciar una desaparición, las primeras horas son importantes

Guadalajara, Jalisco. - En el caso de la desaparición de una persona en vida, es un mito que las autoridades deban esperar cierto tiempo determinado para levantar la denuncia e iniciar los protocolos de búsqueda, por lo que se debe exigir que se les tome las denuncias a las víctimas, recalcó la especialista en el tema, Carmen Chinas Salazar.

La integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), detalló que aún cuando todavía hay autoridades que piden un tiempo, esto es falso pues las primeras horas son primordiales en la localización de personas desaparecidas.

“Siempre hay un indicio de que eso ya no está bien (cuando se deja de saber de una persona). En ese momento hay que presentar el reporte a la comisión estatal de búsqueda y también a la fiscalía (en Jalisco)”, explicó Chinas Salazar.

Asimismo, el hacer el reporte a la comisión estatal de búsqueda permite que se elaboren las fichas que a su vez circulan en redes sociales, esto es de importancia pues así se evitan extorsiones y bromas al no compartir información personal de los familiares.

“Porque a veces por la desesperación suben es sus grupos: “No localizo a mi familiar, dejo mi teléfono por si le han visto” y se presta a que o haya burlas o haya llamadas falsas o que les digan que lo tienen y les pidan dinero para recuperarle…no se deben compartir datos personales”.

Explicó que tanto la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas son entes diferentes, siendo esta segunda la primera que responde iniciando los protocolos de búsqueda.

“Pero sí es clave no permitir que una autoridad te niegue el derecho a esa búsqueda argumentando que hay que esperar. No hay que esperar ni 24, ni 48, ni 72 horas, eso no es verdad. Las primeras horas son clave para la localización de una persona con vida”, sentenció.

Asimismo, explicó que, de acuerdo con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, las zonas donde se tienen más denuncias de desaparición son en la región de la Ciénega, en municipios como La Barca y Ocotlán, sin embargo, el problema en sí es el subregistro por la alta cantidad de falta de denuncias por miedo a represalias.