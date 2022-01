Falta de personal penitenciario en Jalisco provoca violaciones a derechos humanos de reos

Guadalajara, Jalisco. - Al estar a la mitad de su estado de fuerza, los custodios de Jalisco tienen una alta sobrecarga de trabajo, lo que se traduce en fallas en los protocolos y maltratos institucionales.

Entre los problemas está la mezcla de personas bajo proceso y personas ya condenadas, hecho que viola la Constitución y ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde hace al menos cinco años.

"Recibimos en CRS (Centro de Reinserción Social) a 44 personas procesadas que estaban en Metropolitano.

"No somos un centro hecho para tal; además, el problema está en que la población no disminuye, crece, rebasando la capacidad instalada de nosotros, el número de custodios y personal administrativo no se ve reforzado", comentó una fuente penitenciaria que pidió el anonimato.

El CRS es la prisión a la que solo deben ser enviadas las personas sentenciadas; quienes están bajo proceso deben estar en la Comisaría de Prisión Preventiva, pero ésta tiene 46 por ciento de sobrepoblación.

"Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados", dice el Artículo 18 de la Constitución.

"En el año hemos recibido 500 personas procesadas que deberían estar en Preventivo y en Chapala, no está funcionando bien el sistema penitenciario, una persona que es procesada en Chapala hay que llevarla del CRS hasta allá, es dinero público ineficientemente gastado", aseguró la fuente consultada.

El otro centro penitenciario rebasado en su capacidad, esto en un 10 por ciento, es el Femenil, en donde han amagado constantemente al personal con cambios de horarios y de adscripción, además de existir favoritismo de parte de quienes supervisan a las custodias, acusó otra fuente.

El personal señala a los mandos del centro de tener actitudes prepotentes hacia las trabajadoras.

Además, a los empleados administrativos les hicieron llegar una circular el 1 de diciembre en la que les informaban que los días económicos quedaban suspendidos hasta hacer un ajuste en los lineamientos para su autorización.

Lee más: Reducción en estadios y certificado en Jalisco por Covid-19

Ese beneficio consistía en hasta tres permisos para ausentarse de sus labores si cumplían con los requisitos: no tener retardos ni faltas en los últimos tres meses del año.

Agencia Reforma