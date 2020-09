Falta medicina en Jalisco; frenan cirugías

Guadalajara, Jalisco. - El Covid-19 relegó la atención de otras enfermedades crónicas, al menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde mediados de marzo, pacientes renales en Jalisco son víctimas colaterales de la pandemia, pues los trasplantes se suspendieron, las citas con especialistas se cancelaron y no hay medicamentos, informó Blanca Arriola, paciente renal del IMSS.

Ademas, denunció, la falta de atención médica puso en riesgo de rechazo a pacientes, pues no hay seguimiento a las cirugías ni a su historial clínico ante la suspensión de las consultas en marzo, abril y mayo.

"En junio se reactivaron, pero no en todos los hospitales y donde se reactivó no entras con el doctor, te piden el tarjetón, se lo entregan al doctor y luego te lo regresan y te dicen que todo bien y ya, dan una orden de laboratorio y una cita para tres o cuatro meses, pero hay clínicas como la 110 que no hay nefrólogo de planta", apuntó.

Aunado a esto, la vida de muchos adultos y niños con padecimiento renal crónico está en riesgo. Los programas de trasplantes -tanto de donante cadavérico como de vivo relacionado- se detuvieron.

Al inicio del año se informó que la meta de trasplante por donación de vivo relacionado sería de 830; hasta marzo, cuando se suspendió el programa por la pandemia, se habían realizado 223 cirugías en adultos.

Otro problema que enfrentan es la falta de medicamento. Cuando surten, dijo Arriola, llegan 40 cajas para todos los pacientes y cada uno requiere al menos tres por mes. Además, se tiene registro de cinco casos de pérdida del injerto por la calidad de uno de los fármacos.

Ante los señalamientos, el IMSS Jalisco negó que exista desabasto o rechazos de injertos en el segundo nivel de atención, donde se prescribe tacrolimus y ciclosporina. En el tercer nivel de atención, reconoció, se han reportado 29 casos de rechazo y uno de toxicidad, pero por falta de adherencia al tratamiento e infecciones.

Rechazó que no se brinde atención médica o seguimiento a pacientes renales, aunque las citas de control se han reprogramado, en tanto que los trasplantes se suspendieron por el riesgo de contagio de Covid-19, en acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes y sólo se realizan en caso de fallas fulminantes.

El IMSS ha informado que, hasta 2019, atendía a 6 mil 925 pacientes con enfermedad renal crónica en la entidad. Entre 2013 y 2017, Jalisco fue el tercer Estado con más muertes por esta patología, con 4 mil 744 decesos, sólo por debajo del Estado de México y Veracruz, según la Secretaría de Salud federal.

