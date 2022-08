Faltan al Congreso de Jalisco… ¡y les pagan!

Guadalajara, Jalisco.- Acudir a sesiones de Pleno del Congreso de Jalisco es una obligación de los diputados, pero sólo cuatro de los 38 legisladores han cumplido cabalmente con esa disposición, sin que al resto le signifique una reducción salarial.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en el artículo 26 que, entre las obligaciones de los diputados está el asistir a todas las sesiones que celebre el Congreso y, en caso de falta injustificada se les reducirá de su dieta lo equivalente a un día de trabajo, 3 mil 635 pesos.

En el portal de Transparencia del Legislativo se registran las asistencias a plenarias y, de acuerdo con datos consultados, desde el inicio de la 63 Legislatura, el 1 de noviembre de 2021, hasta el 25 de julio pasado, los diputados debieron asistir a 63 sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y de responsabilidades.

Pero, según esos registros, los únicos que se presentaron a todas las reuniones son Quirino Velázquez e Higinio del Toro, de MC; Abel Hernández, del PAN, y Julio César Covarrubias, del PRI. Los 34 legisladores restantes tuvieron entre una y 16 ausencias.

Los diputados más faltistas son el morenista Tomás Vázquez, quien no se presentó a 16 plenarias, y el emecista Eduardo Ron, quien no asistió a 10; pero no les redujeron dieta porque han presentado justificantes.

Así como Mónica Magaña, Juan Luis Aguilar y Rocío Aguilar, de MC; Claudia García, de Morena, y Hortensia Noroña, del PRI; todos ellos con siete faltas cada uno.

En el caso de la emecista Magaña, dos de sus ausencias no aparecen justificadas, por lo que debieron descontarle 7 mil 270 pesos, lo cual no habría ocurrido al igual que con sus homólogos Julio César Hurtado, del PAN, y Enrique Velázquez, de Hagamos, quienes también cuentan con una falta sin justificar.

El morenista José María Martínez, quien el 1 de mayo asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, explicó que cuando un diputado no asiste a una sesión y omite presentar justificante, se tendría que ordenar a la Secretaría General, que encabeza Tomás Figueroa, que aplique el respectivo descuento salarial.

Pero, vía la Coordinación de Comunicación se informó que el Pleno no había dado instrucción para que Figueroa implemente reducción salarial a algún legislador.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo indica que las faltas a sesión se pueden justificar cuando sean por cumplimiento de una tarea asignada por la Asamblea, acudir a un evento en representación del Congreso o Comisión, por cuestiones de salud del legislador o familiares, por labores inherentes a su encargo, o por caso fortuito o fuerza mayor.

No se establece un límite en las ausencias que un diputado puede justificar.