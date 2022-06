Familia de Eduardo Salomón, "Lalito", asegura que gobierno de Jalisco dejó de apoyarlos

Guadalajara, Jalisco.- El padre de Eduardo Salomón Puertos Gaytán, desaparecido y asesinado en Tlajomulco de Zúñiga el 4 de febrero, asegura que el Gobierno de Jalisco les estaba ayudando a comprar una casa, sin embargo ya no les apoyaron más.

El gobierno de Jalisco prometió ayudar a buscar una vivienda con apoyo económico y así resolver la situación con el Infonavit de la casa de donde se llevaron a "Lalito", pero el encargado de atentderlo, Óscar Omar Bernal Hernández, trabajor del gobernador, dejó de comunicarse.

"Ya no se acercaron, definitivamente creo que ya se olvidaron de nosotros, buscaron una propuesta pero nunca se acercaron, he preguntado y me dicen: 'permíteme, lo reviso'", lamentó Salomón.

Después del asesinato de Eduardo Salomón, su familia se fue de la casa que habitaban a vivir con familiares, pero el espacio es pequeño asegura el padre de familia.

Por lo que el gobierno se comprometió a ayudar con la búsqueda de un hogar. Un presidente municipal, del que se reserva el nombre para no correr represalias, les ayudó con un programa de renta.

La familia de "Lalito" ha vivido meses dificiles tras la pérdida del joven, pero agradecen el apoyo de las personas. Aseguran que reciben despensas del DIF estatal.

"Hemos estado arriba y abajo. Hemos estado de buen humor y luego de muy mal humor, muy tristes, angustiados, con miedo, hay días que puedes decir que estamos bien y hay días que nos lleva la desesperación, la tristeza, me falta mi hijo... No me gustaría que ningún padre pase por lo que yo pasé", lamentó Salomón.



El padre de familia añadió que la Fiscalía les prometió que investigarían el asesinato de su hijo, sin embargó han pasado cinco meses de este crimen.

(Con información de Reforma)