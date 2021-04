Feministas se manifiestan en Guadalajara; piden justicia por Victoria asesinada en Tulum

Guadalajara, Jalisco. - Colectivas feministas tomaron las calles de el Centro de Guadalajara, en donde protestaron de diferentes maneras el asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar, quien fue privada de la vida por agentes de seguridad de Tulum, el pasado domingo 28 de marzo.

Con el objetivo de pedir justicia ante el cruel asesinato de Victoria, las feministas tapatía se apropiaron de las calles de la ciudad de Guadalajara y protestaron ante la violencia policíal que tuvo que soportar la mujer que perdió la vida mientras los agentes de la Comisaria de Tulum la sometian en el suelo de la calle.

La manifestación inició en la avenida Miguel Hidalgo y Costilla al cruce de Fray Antonio Alcalde, por parte de los grupos feministas separatistas. Asimismo, se resalta que ante la protesta en el Centro Histórico de la ciudad, los elementos de Deavim se encargaron de resguardar nuevamente el Palacio Municipal de la entidad.

En sus redes sociales el Frente Feminista de Jalisco que incluye a diferentes colectivas feministas separatistas, invitaron a las insteresadas en participar a la marcha que se realizó la tarde de este miércoles, siendo el Parque Rojo el punto de encuentro para comenzar la marcha que finalizaria en Palacio de Gobierno de Jalisco en la Plaza de Armas o también renombrada como Plaza Imelda Virgen.

En los videos que circulan en internet las mujeres avanzan en sentido contrario al sentido de la avenida Juárez con rumbo a plaza Universidad, en donde las colectivas hicieron intervención de diferentes edificios, así como algunas tiendas departamentales, en donde escribían el nombre de la víctima, así como mensajes que pedían justicia ante el hecho.

Fue a las 12 del mediodía cuando se reunieron en el Parque Revolución también conocido como Parque Rojo, en donde intervinieron las bardas y el suelo, pidiendo justicia por Victoria Salazar, quien fue asesinada el pasado domingo en Tulum, Quintana Roo.

Luego de esto se incorporaron a la avenida Juárez entre consignas como “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Mujer escucha, también esta es tu lucha” y “No son muertas, son asesinadas”, llevando en manos diversos carteles que exigían justicia por la mujer de origen salvadoreño.

Frente Feminista de Jalisco invitó a la protesta por el asesinato de Victoria en Tulum

De acuerdo a los medios locales y a los videos que circulan en internet, el grupo de mujeres manifestantes fueron recibidas por un grupo de agentes de seguridad que protegían el Palacio de Gobierno con vallas, sin embargo, con intervenciones escribieron “Fue feminicidio”, “Nos falta Victoria”, mientras seguían protestando en Plaza de Armas.