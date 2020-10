Feria de Cartón y del juguete de Guadalajara, tiene más de 300 puestos en su edición del 2020

Guadalajara, Jalisco.- Más de 300 puestos son los que este año tiene la Feria de Cartón y del juguete de Guadalajara, la cual estará abierta hasta el próximo 8 de noviembre.

Como ya es costumbre, la tradicional feria está ubicada en los andadores del Parque Morelos, el cual está ubicado sobre avenida Calzada Independencia, en el corazón del Centro de Guadalajara, Jalisco.

Para evitar que los visitantes estén en riesgo de algún contagio del coronavirus, el Ayuntamiento de Guadalajara ha instalado seis filtros sanitarios en los cuales se estarán vigilando principalmente la temperatura de los visitantes y que todos porten debidamente su cubrebocas.

En los más de 300 puestos que se instalaron este año en el Parque Morelos podrás encontrar artículos tradicionales para vestir el Altar de Muertos, así como otros objetos alusivos al Día de Muertos, tales como:

Calaveras de distintos tamaños elaboradas con azúcar, amaranto y chocolate, personalizables con el nombre que desees.

Flor de cempasúchil.

Papel picado de colores.

Pan de muerto.

Elementos para adornar el altar de muertos, como calaveras colgantes de plástico, catrinas y artículos de barro.

Juguetes mexicanos, como carritos de madera y baleros.

Muñecas de cartón y muchas cosas más.

Cabe mencionar que la Feria de Cartón y del juguete de Guadalajara inició desde el pasado 15 de octubre con un horario de lunes a domingo, de las 10:00 de la mañana a las 09:00 de la noche, sin embargo, ante la activación del Botón de Emergencia el horario se verá modificado a partir de mañana.

El área de comunicación dio a conocer a DEBATE que al igual que el resto de comercios, a partir del este viernes 30 de octubre y hasta el 8 de noviembre, día en que concluye la feria, los horarios de apertura serán de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a las 7:00 de la noche, mientras que los fines de semana permanecerán cerrados.

Durante los días que permanezcan abiertos se estarán aplicando los protocolos sanitarios sugeridos por las Secretaría de Salud del Estado entre ellos:

Toma de temperatura a los asistentes

Uso correcto de cubrebocas

Aplicación de gel antibacterial

Además, se llevará un monitoreo sobre el aforo de personas para evitar aglomeraciones

Se pedirá que se respeten la sana distancia

Las autoridades también solicitas que en caso de no encontrarte en perfecto estado de salud no se acuda a la feria y de preferencia no se asista a lugares públicos hasta descartar la portación del COVID-19