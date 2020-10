Festival Internacional de Cine en Guadalajara será del 20 al 27 de noviembre con aforo limitado al 30%

Guadalajara, Jalisco.- El comité organizador del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) hoy dio a conocer el programa de actividades digital y presencial que ofrecerá del 20 al 27 de noviembre próximos en su edición ya nombrada 35.2 debido que esta fue pospuesta desde marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Y justo por esta contingencia sanitaria es que hoy se anunció que las actividades presenciales a realizarse en esta edición híbrida recibirán cómo máximo al 30 por ciento del aforo total de los recintos en que se realicen las diversas actividades, entre ellos el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, salas de Cinemex, Plaza Bicentenario y el Auditorio Telmex..

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Raúl Padilla López, presidente del patronato del FICG, especificó que el acto inaugural a realizarse en el Auditorio Telmex únicamente recibirá al 5% del aforo, es decir no más de 500 personas y al igual que en el resto de los eventos se aplicarán los protocolos sanitarios ordenados por las autoridades sanitarias estatales y federales, como lo son chequeos de temperaturas, uso de gel antibacterial, uso obligatorio del cubrebocas y procurar la sana distancia, razón por la cual la alfombra roja de este año será de una mayor dimensión.

Estrella Araiza Briseño, directora general del FICG mencionó que a pesar de que en el estado de Jalisco se ha activado un Botón de Emergencia para restringir actividades de este 30 de octubre al 13 de noviembre y con ello cortar la cadena de contagios del COVID-19, confió en que cuando llegue el día iniciar con las actividades del festival las condiciones sanitarias en el estado sean mejores que las actuales, ya que se busca permear el bienestar de los invitados especiales y asistentes.

"Este año vamos a tener que lamentar que no contaremos con eventos sociales, este año no va haber fiestas. A nuestros invitados especiales, obviamente los vamos a atender lo mejor manera, pero el equipo organizador de FICG nos vamos a tener que dividir para hacer la cena por grupos, en la que en ningún momento haya más de 15 personas"

Explicó Padilla López, quien catalogó como "histórica" a esta edición "35.2" debido a las condiciones en que se realizará.

El presidente del patronato del FICG también mencionó que además de contar con nuevas plataformas para disfrutar de los eventos cinematográficos, entregas de premios, estrenos de cintas, proyecciones benéficas y más se destinará un espacio para hacer un homenaje póstumo a las víctimas mortales de la pandemia, entre ellas al actor y comediante Héctor Suárez, quien estaba invitado para este año, al cineasta Jaime Humberto Hermosillo y al colaborador del FICG Jaime Saucedo.

A pesar de lo complicado de las circunstancias sanitarias, Araiza Briseño se dijo confiada en que este año el Festival Internacional de Cine en Guadalajara será un éxito debido a que ofrecerá una amplia gama de eventos virtuales, además de los que se realizarán en las tradicionales.

Este año el país invitado de honor es Perú y justo uno de sus connacionales forma parte de los tres artistas homenajeados: el director de cine Francisco Lombardi, además de la directora de cine y de origen tapatía Patricia Riggen y del compositor Tim Davis.

Aunque a inicios de este 2020 ya se habían dado a conocer los filmes que participarían en el FICG hoy se anunció que se agregan tres más a las competencias: Kokoloco, de Gerardo Naranjo, Selva trágica de Yulene Olaizola y Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda.

Además, estos dos últimos filmes las cintas Los Lobos, la versión restaurada del largometraje chino In the moon for love, Después de ti, Ni tuyo ni mía y Dime cuándo tú, formarán parte de la cartelera que se proyectará a beneficio de 8 organismos y asociaciones civiles: la Cruz Roja Mexicana delegación Jalisco, la fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, el Albergue Infantil Los Pinos, el Patronato Leones Negros AC, el Organismo de Nutrición Infantil (ONI), Una oportunidad de vida AC, la liga Córdica-21 que está compuesto por jóvenes con síndrome de down y la Fundación Universidad de Guadalajara.

Plataformas virtuales

Respecto a las actividades que se podrán disfrutar de manera virtual, Padilla López explicó que han sido grandes retos el crear una plataforma digital, en la cual se podrá vivir el evento cultural en un andador cultural moldeado en 3D para disfrutar de conferencias magistrales. Además, se ha creado la plataforma digital Filming Latino.

A estas plataformas digitales se le suman la sección Industria, la cual apoya con la generación de nuevos filmes a través de tres espacios: el Mercado Iberoamericano del Cine, Episodio Cero y el 16vo Encuentro de Co-producción con 20 largometrajes iberoamericanos en desarrollo.

Durante esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara también se anunciará el lanzamiento de un nuevo festival mexicano el cual estará conformado por otros festivales de cine como: Dulce MX, Ambulante, Festival de Cine de Guanajuato, el Festival de Cine de Los Cabos y el Festival de Cine de Monterrey, a través del cual se buscará retomar las proyecciones que se vieron frustradas por la contingencia sanitaria.