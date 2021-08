Fiscalía de Jalisco investiga a influencers las Chiquirrucas por abuso de un migrante en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía de Jalisco informó este martes que inició una investigación contra cuatro "influencers" por supuestos actos de discriminación y violencia contra un migrante que buscaba ayuda en un albergue en Guadalajara.

"Desde que se supo del hecho se decidió iniciar carpeta de investigación de oficio, es entendible no tenemos una denuncia dado que, a este joven, en situación de calle, primero tendríamos que localizarlo y no va a ser sencillo, pero la investigación va a seguir su curso", dijo el fiscal Gerardo Octavio Solís en conferencia de prensa.

El pasado domingo un grupo de jóvenes que en redes sociales se hacen llamar "Chiquirrucas" transmitieron en vivo un video afuera del albergue FM4 Paso Libre en el que ofrecían 500 pesos (unos 25 dólares) a un migrante a cambio de tocarle los genitales, hecho que ha causado gran indignación.

"La persona migrante accedió y luego de este tocamiento el grupo de amigos se retiró en medio de burlas expresando que el billete era falso e invitando a todos sus seguidores a ir a la casa del migrante cuando quisieran un migrante", señaló FM4 Paso Libre en un comunicado.

La organización FM4 junto con la Casa del Migrante en Saltillo repudiaron estos actos que buscan el entretenimiento a costa de denigrar a las personas que van de paso por el país.

"Condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes y que este, se convierta en un tema de diversión para los llamados 'influencers' y (...) para las personas que los siguen", expresaron.

Rechazaron que la necesidad económica en la que prevalecen los migrantes en México sea aprovechada por cualquier persona para violentar sus derechos y su dignidad o para "monetizar su sexualidad".

La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco también se pronunció y aseguró que los influencers infringieron discriminación sobre el migrante, por lo que colaborarán con la fiscalía para sancionar a los responsables.

Al respecto, uno de los miembros de las "Chiquirrucas" ya se ha pronunciado en redes sociales y ha ofrecido una disculpa por su actual pasado y por el lamentable acto que cometieron sus colegas mientras él se encontraba fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Post en el que además se muestra una captura en el segundo 0:24 de la filmación donde se ve a un hombre de pelo rubio. (Captura)

"Escribo esto para hablar de lo que sucedió ayer por la tarde desde la cuenta de Chiquirrucas, yo estaba en Monterrey cuando esto pasó, quiero dejar clara mi postura, creo que es reprobable lo sucedido y estoy en contra de este tipo de acciones".

El post estuvo acompañado de un video en el que añade "se que estoy involucrado de alguna manera en esto por acciones del pasado, esto no quiere decir que esté o estuviese de acuerdo con este tipo de prácticas, pero he tomado mi responsabilidad, me he educado y deseo seguir haciéndolo".

Sus declaraciones de inmediato tuvieron reacciones de otros usuarios de Twitter, quienes señalaron que sus declaraciones son falsas pues su rostro se ve en el video y criticaron su actuar y el del resto de los integrantes de Chiquirrucas.