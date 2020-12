Fiscalía de Jalisco obtiene 20 declaraciones por asesinato de Aristóteles Sandoval

Jalisco. - El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó el día de hoy que desde el viernes han estado recogiendo declaraciones de alrededor de 20 personas para tratar de esclarecer el asesinato del ex mandatario de Jalisco, Jorge Artistóles Sandoval Díaz, en pasado viernes 18 de diciembre en Puerto Vallarta.

De acuerdo a una publicada por el periodico Reforma, estos datos han permitido que se avance en la investigación, sobre la hipótesis de los hechos, sin embargo, el diario señala que el titular del FGE del estado prefirió reservarse los detalles.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Estamos teniendo diálogo con un promedio de aproximadamente 20 personas o más. Desde luego, dentro de la confusión hubo circunstancias muy específicas, (por ejemplo), que la persona no recuerda (detalles) por el mismo estrés del momento", dijo el funcionario para el medio de comunicación.

El fiscal de Jalisco, señaló que se encuentran realizando análisis de la zona, además de videos, así como la localización de casquillos los cuales estaban dispersos entre sitios que no habían sido ubicados, de acuerdo a las redes sociales la dependencia de seguridad continúa realizando pesquisas en el sitio en coordinación el titular de la institución.

Los casquillos, sostuvo, estaban en la vía pública y pertenecen a armas de grueso calibre, aunque por el momento no se ha podido establecer si fueron de los proyectiles disparados en el exterior o si son los que fueron manipulados en el bar, señaló el funcionario.

Gerardo Solís resaltó que desde el día en el que se registró el atentado se ha estado trabajando en cuatro puntos diferentes de Puerto Vallarta, varios muy cercanos, entre los que se incluyen aquellos que podrían vincularse a los indicios que desaparecieron del negocio en donde fue asesinado en ex gobernador de Jalisco.

Algunos de los indicios que señaló el funcionario es el grabador del video digital de la plaza, el cual habría almacenado grabaciones de las cámaras del lugar. Además el Fiscal señaló que hasta el momento no se encuentra detenida ninguna persona que se relacione al crimen.

"No hay detenidos, estamos trabajando intensamente para tratar de determinar responsabilidades; no quisiéramos aventurar juicios porque no es correcto, pero en su momento, cuando tengamos alguna detención, se haría saber de manera inmediata", le compartió el funcionario al medio nacional.

En su cuenta de redes sociales la periodista Sonia Serrano, señaló que el fiscal había informado que los videos de la plaza en donde se encontraba el bar fueron extraídos, resaltó la localización de casquillos de grueso calibre, además de esclarecer que aún no se cuenta con ningún detenido por el homicidio del ex gobernador.

Sonia Serrano compartió información sobre la actualización de la investigación del asesinato de Aristóteles Sandoval

"Dice el fiscal general Gerardo Octavio Solís que también fueron extraídos los videos de la plaza donde se encuentra el restaurante en que fue asesinado el ex gobernador @AristotelesSD, que se usaron armas de grueso calibre y que siguen sin detenidos @NTRGuadalajara" tuiteó la periodista Sonia Serrano a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, compartió una foto en la que se veía al Fiscal realizando trabajo de campo en la investigación del asesinto de Aristóteles Sandoval el pasado viernes 18 de diciembre en el municipio de Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, mientras se encontraba en un bar con dos hombres y una mujer los cuales no han sido identificados.