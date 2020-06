Fiscalía de Jalisco señala que Giovanni tenía antecedentes penales

Guadalajara, Jalisco. - El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Gerardo Solís, informó que Giovanni López, de 30 años, quien presuntamente fue asesinado por los Policías Municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, contaba con antecedentes penales.

El funcionario estatal, señaló que Giovanni, contaba con seis antencedentes penales, dos registrados de delitos federales por lo que estuvo a dispoción de la Fiscalía General de la República, dos de fuero común y los dos restantes no tienen especificaciones.

“Son constancias de actuaciones que se agregan (a la investigación) por su propia naturaleza, sin que esto cambie en lo más mínimo la postura del gobierno del estado de investigar a fondo la muerte de este joven y castigar a los responsables”, señaló Gerardo Solís el titular de la Fiscalía de Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró en rueda de prensa que la detención de Giovanni López no fue por no usar el cubrebocas, sino por una falta admnistrativa; y no como se aseguraba en redes sociales.

Asimismo, señaló que tres Policías que se relacionan con su muerte ya fueron detenidos y serán investigados.

Esto ocurrió hoy en la mañana. Es la intervención de la policía de Ixtlahuacán.

Como ya lo sabe, la producción corre a cargo de las empresas favoritas del gobernador Enrique Alfaro.

El uso de drones, cámaras y el equipo humano para producirlo, habla mucho de la estrategia. pic.twitter.com/Xh02i26NNF — Omar García (@omar_comunica) June 5, 2020

Te puede interesar:

Detienen a 3 presuntos responsables por la muerte de Giovanni

Prenden fuego a policía en manifestación por caso Giovanni López

AY JALISCO NO NOS CUQUEN

Además, Enrique Alfaro, agregó que la Policía Estatal tomó control de la comisaría municipal de Ixtlahiacán de los Membrillos, compartió el mandatario de Jalisco, a través de sus redes sociales antes de la rueda de prensa.