‘Fofo’ Márquez arriba a juzgado para llegar a acuerdo con gobierno de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El influencer ‘Fofo’ Márquez arribó al juzgado onceavo de oralidad y control en Puente Grande en Jalisco, esto para llegar a un acuerdo luego de que fue denunciado por el gobierno de Guadalajara por apología del delito tras cerrar la circulación del Puente Matute Remus y grabar videos.

Cabe mencionar que según información de Milenio, el último día que se debía presentar era el 8 de agosto sin embargo pasó el fin de semana en Puerto Vallarta sin presentarse en Guadalajara.

Además el supuesto millonario llegó hora y media tarde a la audiencia, pactada a las 9:30 horas, arribó en una camioneta negra Mercedes Benz, acompañado de representantes legales, su amigo el youtuber Roberto González, conocido como HotSpanishTV y su novia también influencer Arely Asecencio, descendió agachado con la cabeza tapada por un hombre.

“Al hacerlo él no midió las consecuencias, muchas personas incluso cierran el puente para sesiones fotográficas de XV años, algunos youtubers lo han hecho, él sabe que lo que hizo no está bien”, declaró para Telediario Arely Ascencio.

La pareja del influencer aseguró que ‘Fofo’ se encuentra dispuesto a hacer trabajo comunitario o una donación económica que presuntamente iría para el DIF Guadalajara.

Cabe señalar que anteriormente el alcalde de Guadalajara, negó que la situación se resolvería con dinero.

“Se puede meter en gravísimos problemas, porque él puede pensar que pagando una multa, es decir, ‘daddy me puedes dar algo de dinerito’, y ya con eso sale; no, esto no se arregla con dinero, cuando venga a Guadalajara puede ser detenido”, declaró Lemus para el medio Milenio.

Por su parte, ‘Fofo’ Márquez pidió disculpas a través de un video, aseguró que no quería faltarle el respeto a Guadalajara, a pesar de haber cerrado la circulación para ‘demostrar lo que puede hacer el dinero y el poder en México’.