Guadalajara, Jalisco.- El aumento salarial que pretendían darse los diputados del Congreso de Jalisco a partir del próximo año, no procederá, debido a la falta de respaldo.

MURAL publicó que los legisladores pretendían subir su sueldo de 109 mil 69 a 116 mil 497 pesos brutos al mes; el del secretario general, Tomás Figueroa, de 97 mil 14 a 103 mil 653 pesos; de los directores, de 71 mil 700 a 76 mil 346 pesos, y el de titulares de Órgano Técnico, de 39 mil 241 a 60 mil 198 pesos.

Sin embargo, tras exhibirse esa intención de "engordar" salarios, de manera paulatina, las bancadas del Congreso han externado su oposición, primero lo hicieron Mara Robles, de Hagamos; Susana de la Rosa, de Futuro, y Quirino Velázquez, de MC.

Finalmente, este viernes se sumaron al rechazo contra el incremento salarial los legisladores José María Martínez, de Morena; Claudia Murguía, del PAN y Hugo Contreras, del PRI.

El morenista Martínez, aunque evitó revelar el nombre de la persona que promovió el aumento de salario, expuso que no fue su bancada; adelantó que se impulsará una iniciativa para que, al menos durante el resto de la Legislatura 63, no se permitan incrementos en las percepciones de los legisladores.

"Lo ponen (aumento de salario), lo proponen, lo solicitan, los cachan y se rajan. Esto me da realmente tristeza, hay conceptos en la política que no pueden denigrarse (). Morena va a presentar una iniciativa para que () no haya aumento de ningún tipo de prestación, mucho menos el salario a los diputados, durante lo que resta de la Legislatura", apuntó.

Por su parte, la panista Murguía reconoció que el tema del aumento de sueldo se abordó en la Junta de Coordinación Política, que preside el emecista Quirino Velázquez, donde hubo consenso sobre la posibilidad de aplicar esa medida.

"No voy a ventilar esa información (sobre autor de la propuesta de aumento). Lo que sí puedo aclarar es que no fue un tema que yo expuse, eso sí lo digo; yo estuve de acuerdo, pero no lo puse yo en la mesa, ni tampoco lo puso el diputado José María Martínez (). Por supuesto que no habrá aumento, ya no hay condiciones", agregó.

El priista Contreras se deslindó de la pretensión del incremento salarial, pues afirmó que su bancada tampoco impulsó esa propuesta.

"Ese no es un tema para nosotros, la postura es: nosotros no apoyamos esa circunstancia y no es nuestro tema", declaró.

Érika Ramírez, del PVEM, sostuvo que se tendría que revisar si es viable un aumento al salario de los legisladores.