Frida, chica trans, iba a renovar su pasaporte y termina demandada por suplantación de identidad

Guadalajara, Jalisco. - Un trámite que dura alrededor de 15 a 30 días, para Frida Fierros Carmona, mujer trans, tardó dos años debido a una denuncia en su contra hecha por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que la acusaba de suplantación de identidad en Jalisco.

En junio de 2019 acudió a una de las oficinas de la SRE para tramitar la renovación de su pasaporte. Pero fue hasta marzo de 2020, luego de idas y venidas, que le notificaron que no era posible realizar el trámite y que recibiría una llamada para darle seguimiento a su caso. Esa llamada en realidad fue para notificarle que había sido denunciada por suplantación de identidad en la entidad del occidente de México.

"Nunca me notificaron que me iban a demandar (...) sólo me dijeron que no me lo podían dar (el pasaporte), nunca me dijeron que mi trámite estaba mal porque lo quería sacar como Francisco (nombre con el que se le identificaba)", comentó Frida.

Explicó que ella creía que debía realizar el trámite con el nombre que se le identificaba antes de realizar el cambio de identidad de género autopercibida en su acta de nacimiento, un trámite que realizó en Ciudad de México en febrero de 2018.

Frida dijo que su caso escaló hasta una denuncia porque los funcionarios tampoco estaban sensibilizados con el trato a las personas trans y porque las propias autoridades del registro civil no son claras con lo que viene después del cambio en el acta.

Desde marzo de 2020, que fue notificada de la denuncia, pasaron cuatro meses más hasta que todo se resolvió y pudo sacar el documento, una temporada que Frida describe como desgastante.

"A mí no me dijeron que tenía que hacer el cambio (en el nombre del pasaporte), todo lo hice a ciegas", dijo.

Agencia Reforma