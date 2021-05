Guadalajara, Jalisco.- Personajes con intereses políticos provocaron los 7 incendios forestales que la tarde y noche de ayer se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, acusó esta mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

"Nuestra ciudad ayer fue atacada por intereses que buscan desestabilizar a Jalisco. En un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad, 7 incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el Área Metropolitana de Guadalajara", explicó Alfaro en un video que ha sido difundido en sus redes sociales.

La acusación, dijo el mandatario emecista, está sustentada en el análisis que elaboraron durante el combate al fuego los agentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco y los municipios afectados.

Debido a que históricamente se ha acusado que los incendios forestales ocasionados dentro y en torno al Bosque de la Primavera han sido provocados con la finalidad de realizar cultivos o edificar viviendas en esta ocasión Enrique Alfaro dijo que la motivación fue otra.

"¡Ojo! No (fueron) provocados para la producción agrícola, no provocados por intereses inmobiliarios, estamos hablando de zonas en las que eso no pueden pasar... Se van a presentar las denuncias ante la Fiscalía para iniciar una investigación a fondo, para dar con los responsables de estos hechos"