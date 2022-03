Fuerte incendio del Bosque La Primavera en Jalisco, deja 280 hectáreas afectadas y un detenido

El Gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro Ramírez , declaró que se detectó que el incendio fue provocado y que cuadrillas de vigilancia lograron detener al hombre, del que hasta el momento no se tienen más datos.

Zapopan, Jalisco.- El Incendio que comenzó a la 1:20 de la tarde del 23 de marzo, en el Paraje Milpillas del Bosque de La Primavera, ha sido controlado, más no extinto , luego de 17 horas de trabajos y se ha detenido al presunto culpable.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.