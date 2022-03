Fuerte incendio en Mercado San Juan de Dios fue controlado tras afectar una octava parte

Pablo Lemus también pidió a la ciudadanía no acercarse a las inmediaciones del Mercado, ya que los elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara seguirán con labores y comentó que se realizan operativos viales para agilizar el tránsito.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.