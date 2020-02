Futuro, a un paso de ser el nuevo partido político de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La agrupación Futuro de la que forma parte el ex diputado local independiente Pedro Kumamoto, cubrió los requisitos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para instaurarse como partido político estatal en Jalisco.



"Logramos el objetivo que nos planteamos hace exactamente un año, la ley lo que plantea es que se necesitan generar por lo menos 84 asambleas municipales en todo el Estado de Jalisco, de los 125 Municipios que comprende el Estado; les podemos decir el día de hoy que tenemos 87 de esas 84 asambleas", dijo Kumamoto este viernes en rueda de prensa.

"Otro gran requisito () es que tendríamos que tener por lo menos cerca de 15 mil 300 afiliados y afiliadas, y el día de hoy les podemos compartir que ya tenemos más de 18 mil () que se están entregando ante el Instituto Electoral", añadió el político tapatío.



El ex congresista refirió que, Futuro aún no se puede presumir como partido político, pues falta que el IEPC conceda ese nombramiento, lo cual tendría que ocurrir en un plazo no mayor a 60 días hábiles.



"Todavía no podemos decir que somos un partido político, ¿por qué? Porque eso vendrá en julio (), pero me da mucho gusto poderles comunicar que (este jueves) tuvimos la asamblea constitutiva del partido Futuro, que es el último requisito que nos establece la ley", indicó Kumamoto.



"Vamos a ser la fuerza política que tiene muy, muy en cuenta que la esperanza es un recurso no renovable y que no podemos fallar, y que podemos equivocarnos, en muchos sentidos podríamos llegarnos a equivocar, pero jamás nuestras respuestas a esas equivocaciones pueden ser cínicas o apelando a que así son las cosas", acotó.

Pedro Kumamoto durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana. Foto: Reforma



Asimismo, aclaró que, la agrupación de la que forma parte no estableció algún pacto con otra estructura partidista o algún Gobierno; y, aseguró que el costo de la construcción de Futuro fue de alrededor de 1 millón de pesos, el cual se obtuvo de unos 120 donadores.



"Tener recursos públicos no es sinónimo de dispendio, no es sinónimo de lujos, no es sinónimo de cúpulas doradas; tener recursos públicos es la responsabilidad más grande que se puede tener en este País, y la vamos a hacer de la mejor manera", agregó al referirse a señalamientos por los dineros del erario que obtendría Futuro una vez constituido como partido.



Futuro tendrá como presidenta temporal a Susana de la Rosa, por un periodo de transición de seis meses; una vez instaurado como partido, habría elecciones internas para definir candidaturas para Ayuntamientos y Congreso local, aunque hay mayor interés en competir por curules.



"Des pues de obtener el registro, esperamos que en julio pueda estar a más tardar (), queremos un proyecto a largo plazo, y no se trata de pensar nada más en un proyecto electoral, sino que también se viene una formación política, se viene un trabajo de base de Jalisco muy fuerte; queremos un proyecto a largo plazo también consciente de lo que quiere, de su participación política, de los alcances que pueda tener", declaró De la Rosa.

Anuncia #SomosUnBosque a medios de comunicación que ya reunieron los requisitos para conformar @FuturoJal, falta que se apruebe la validez de las asambleas y de los registros ciudadanos explican @Susanaochoach @pkumamoto y @susanadelar pic.twitter.com/kxgn3IxKxk — IEPC Jalisco (@iepcjalisco) January 31, 2020

De acuerdo con Kumamoto, durante los trabajos en Municipios para crear asambleas de Futuro, hubo personas que habrían recibido amagos de funcionarios de Ayuntamientos, por ejemplo, en la región Sierra de Amula, Altos norte, costa y sur de Jalisco.



"En general es un comportamiento de la idea de que la política, y de que ser el Alcalde o la Alcaldesa significa que tienes tu coto de poder en el Ayuntamiento y, por lo tanto, tú les puedes dictar a quienes trabajan ahí () qué se puede y qué no se puede hacer", dijo el ex diputado independiente.



"También en la costa, y en el sur de Jalisco, y en el norte de Jalisco, nos hemos topado con condiciones de seguridad realmente preocupantes, en donde la utilización de armas de fuego, por ejemplo por parte de las personas que habitan la región o del crimen organizado, es algo que está a plena luz del día y visible para las autoridades", señaló.