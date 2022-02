Gerardo Octavio deja su puesto como fiscal de Jalisco por problemas de salud tras 3 años al frente

Guadalajara, Jalisco.- Por problemas de salud, Gerardo Octavio Solís Gómez deja la titularidad en la Fiscalía del Estado de Jalisco, anunció a través de un comunicado la dependencia, sin especificar hasta el momento quién quedará como encargado o encargada de despacho.

“Debo informarles que después de trabajar en diversos períodos jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo precisado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada al frente de la Fiscalía Estatal, esto para atender algunos temas personales de salud”, fue parte de la información que dio el ahora exfiscal, Solís Gómez.

Gerardo Octavio inició al frente de la FE el 26 de noviembre de 2018, designado por el, por aquel entonces, gobernador electo de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, por cumplir el perfil que necesitaba para la ejecución de la justicia en Jalisco.

Para su designación al cargo se destacó su trayectoria en el servicio público pues fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, titular de la Secretaría General de Gobierno e incluso entre el 2006 y el 2007 gobernador interino.

Fue minutos después del anuncio que, durante la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad que Alfaro Ramírez, como mandatario hizo oficial la renuncia del ahora ex titular de la FE.

“Quiero agradecer a todos esos servidores públicos que de manera anónima y desinteresada me acompañaron en este esfuerzo. Varios perdieron la vida, otros la salud y todos ellos la tranquilidad. Su generosidad tendrá una valiosa recompensa con el paso de los años… a los que me dieron la espalda les digo que no hay resentimiento”, mencionó en su documento de despedida ante medios.

Hasta el corte de este artículo no se ha informado quién será el nuevo titular de una fiscalía que enfrenta señalamientos de sobreocupación, de falta de resolución de casos e, incluso, ha sido señalada como con infiltraciones del crimen.