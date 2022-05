Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en los últimos lugares de aprobación, según Mitofsky

Con 40.4 por ciento de aprobación, contra el 58.5 por ciento de desaprobación un 1.1 por ciento de inciertos los niveles históricos del gobernador de Jalisco no han logrado hacer que llegue al 50 por ciento de aprobación, ni bajar del lugar 15 dentro del ranking de gobernadores del país.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.