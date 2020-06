Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro habla sobre la violencia en las protestas

Guadalajara Jalisco.- El Gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, habló sobre las manifestaciones que tuvieron lugar en el Palacio de Gobierno donde, en sus palabras, fueron perpetrados actos de violencia.

El gobernador expresó su consternación por quienes atacaron el patrimonio de los jaliciences ya que afirma que estos actos tuvieron intereses particulares, y que en un inicio tuvo como objetivo la exigencia de justicia para Giovanni López quien murió a manos de la policía.

Enrique Alfaro mencionó que estas provocaciones solo buscaban diezmar al estado de Jalisco y a su pueblo en particular.

El mandatario del estado celebró la actuación de las autoridades en contraposición a los manifestantes, quienes sí usaron la violencia desmedida.

Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/cm2kG4HO8f — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Durante el comunicado, el gobernador dio el conteo de los daños de este "asalto", ya que tras la gresca hubo 6 policías heridos, uno que fue quemado por los manifestantes, 22 hombres y dos mujeres detenidas y 3 patrullas quemadas.

Alfaro aclaró que las personas que fueron detenidas van en camino a la Fiscalía para acatar su debido proceso, y sobre el caso de Giovanni López pidió a la población que se detenga a extraer sus propias conclusiones tras la malversación de los hechos.

Tras el asesinato de Giovanni,varias protestas se realizan en Guadalajara,Jalisco,pero un grupo de Oficiales llevan a un joven,el cual trata de liberarse,los policías (6 elementos)lo llevaron a jalones y golpes hacia donde hay más elementos policiacos pic.twitter.com/G4ysUVuS5Z — SALVEMOS A NEZA (@ENMINEZA) June 5, 2020

En su narración de los hechos, a Giovanni López no lo detuvieron por no traer cubrebocas citando la aclaración de la Fiscalía; tomó como mentira la versión de que habían sido policías de Jalisco estatales quienes lo aprehendieron y no municipales.

Alfaro dijo que la noticia alcanzó dimensión nacional gracias a la pauta de millones de pesos en redes sociales, y que los hechos de esta tarde se trataron de una perversión de lo que en inicio fue una manifestación legítima.

Jalisco va a segui para adelante a pesar de todo...Convoco una vez más a todos los jalicienses a estar unidos y a enfrentar este desafío como lo sabemos hacer, finalizó.

