Gobernador de Jalisco contra "pensiones doradas"; exhibirá a quienes cobran hasta 200 mil pesos

Guadalajara, Jalisco. - Atrás quedaron las llamadas, "pensiones doradas" de más de 106 mil pesos, que recibían funcionarios estatales y que se volvía en una carga finaciera para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

El gobernador de la entidad del occidente de México, Enrique Alfaro Ramírez, presentó ante el Congreso Local, la iniciativa que busca determinar un tope que no rebase los 106 mil pesos, de las cuales están detectadas al menos 87 cuentas.

Incluso, explicó el mandatario, hay detectadas, tras auditoría, pensiones arriba de los 200 mil pesos.

"La iniciativa tiene como propósito acabar con la historia vergonzosa de las "pensiones doradas", del pago desproporcionado de pensiones que se dio en el pasado, que hoy representa una carga insostenible para el Ipejal en el tiempo y estamos listos de dar la batalla jurídica",. adviritó Alfaro Ramírez.

Lee más: Vacuna anticovid para menores de 12 años llegaría en invierno

"Se los digo a aquellos que van a querer emprender en su derecho una defensa legal, que los vamos a exhibir y vamos a decir quiénes son y cuánto están cobrando, no quiero juzgar a nadie, hay personas a las que conozco y hasta las aprecio en esta lista, pero no es posible que no entendamos que está en juego el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado", sentenció.