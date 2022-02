Gobernador de Jalisco criminaliza a madres buscadoras y ellas piden su ayuda en excavaciones

Guadalajara, Jalisco. - En lugar de cumplir con su obligación de buscar personas con reporte de que fueron desaparecidas en Jalisco o ayudar a las madres que excavan en búsqueda de sus hijos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, criminaliza a las madres buscadoras y sus trabajadores no ayudan a las víctimas colaterales.

Tanto Alfaro Ramírez como personal de la Fiscalía del Estado (FE), obstaculizan, retrasan, o, en el caso del titular del ejecutivo jalisciense, criminaliza a las personas que esta semana viajaron desde el estado de Sonora para realizar acciones de búsqueda en predios identificados por ser lugares donde se practicaron inhumaciones ilegales también llamadas fosas clandestinas.

“Hay que tener mucho cuidado, con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué, yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada (en Desaparición de Personas) y a la Comisión (Estatal) de Búsqueda (de Personas) es que tengamos mucho cuidado, porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”, declaró Alfaro Ramírez a medios de Jalisco.

Dicha acción perjudica a las personas que tienen como objetivo la búsqueda de sus familiares que fueron desaparecidos, al poner en tela de juicio sus intereses sobre todo en Jalisco, que ocupa el primer lugar en cuanto a personas que han sido desaparecidas.

Por otro lado, las Madres Buscadoras de Sonora, colectivo que se encuentra en la entidad realizando acciones de búsqueda de personas que fueron desaparecidas, denunció la inactividad del personal de la FE, pues mientras ellas pasan sol y cansancio por excavar, ellos se encuentran bajo una lona sentados y con las comodidades que ellas no cuentan.

“@FiscaliaJal mientras miembros del colectivo y buscamos así es como personal de policía estatal deslumbran al hacer su trabajo, SR @EnriqueAlfaroR ¿estos son los elementos tan capacitados que presumen? No sean apáticos a nuestra causa ojalá nunca se encuentren en nuestros zapatos”.

Por su parte, en conferencia de prensa, las madres de personas desaparecidas pidieron que más allá de recibir ataques o insinuaciones negativas, las ayuden a buscar a sus familiares, que se olvide el gobernador de Jalisco de insinuar “agendas ocultas” y ponga el poder del Estado en la búsqueda de personas.

“Señor gobernador, el miedo más grande ya lo perdimos cuando nos arrebataron a nuestros familiares, cuando nos arrebataron a nuestros hijos de su trabajo, de su hogar, cuando nos dejan en bolsas cercenados, cuando en instituciones como Semefo, todavía nos revictimizan de uno a dos años para entregarnos a nuestros cuerpos”.

“Así pedimos, por favor y de la manera más cordial que nos apoyen para seguir con nuestra brigada, para seguir buscando a nuestros tesoros, a nuestros corazones que hacen falta en nuestro hogar, necesitamos llevar la paz a nuestras familias, llevarle la paz al alma de los que encontramos en Semefo, requerimos de su más cordial comprensión y participación”, comentó una de las integrantes del colectivo.