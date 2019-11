Gobernador de Jalisco dice que los medios infunden miedo

Guadalajara, Jalisco.-Para el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, los medios de comunicación están generando miedo en la población.

Pareciera que hay una voluntad unánime de los medios de comunicación de generar miedo, y de generar pánico en la población, de generar una sensación de que no hay nada por hacer", declaró Alfaro.

El Gobernador aseguró que en un Estado en el que, según él, se está avanzando y dando resultados en materia de seguridad, y se están abatiendo los niveles de violencia, los medios de comunicación no son capaces de expresar la verdad.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también se manifestó en contra del manejo mediático de los enfrentamientos en Culiacán por la captura de Ovidio Guzmán, y por no reconocer que se está avanzando en seguridad.

"A mí no me gusta la manera como se está exhibiendo al Gobierno con un asunto como el que pasó en Sinaloa, yo respeto enormemente al Ejército y yo quiero que haya un Ejército fuerte con credibilidad, no se vale exponer de esa manera a las Instituciones Públicas", declaró Alfaro durante la entrega de 158 patrullas a 110 Municipios de Jalisco.

Reforzar la vigilancia de seguridad en nuestras calles es una tarea en la que no vamos a aflojar el paso. Acompáñanos #EnVivo para entregarle patrullas nuevas a 110 corporaciones policiacas de los municipios de Jalisco que más lo necesitan: https://t.co/EVKOZqG12d — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 1, 2019

El Gobernador reconoció que le falta mucho al Estado en materia de seguridad.

Sobre la problemática en la región Altos Norte del Estado, Alfaro culpó de la violencia a la situación que se vive en el Estado de Guanajuato.

"Cuando vemos corredores que antes estaban sumidos en la violencia, en la región de Autlán o la Costa de Jalisco, hoy los vemos con un nivel de paz y de tranquilidad que hacía años no se veía, esa es la realidad, eso es lo que no quieren decir los medios de comunicación, porque ellos prefieren vender periódicos que cuidar la integridad, el futuro, la tranquilidad del Estado", aseguró Alfaro.