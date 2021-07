Gobierno de AMLO insensible con los abuelitos de Jalisco; No les pagan los apoyos prometidos

Guadalajara, Jalisco. – Personas de la tercera edad en Guadalajara, denunciaron el exceso de trámites sin recibir aún los apoyos prometidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del programa Bienestar de los Adultos Mayores, y quienes ya pueden cobrar, sufren la burocracia y el riesgo sanitario al acudir a lugares lleno de personas y sin ninguna logística por parte de las autoridades.

"Desde que se inició lo del apoyo que nos iba a dar López Obrador yo me registré. De ahí he estado yendo y viniendo, llevo tres años así. Ahorita me dijeron que pudiera ser que ya llegara lo mío, pero no sé", dijo Rosalina Pérez, de 73 años, a la Agencia de El Reforma, a quien sólo le indican que son por problemas de su CURP sin dar mayor solución.

En Jalisco, de acuerdo a cifras del mismo gobierno federal, son alrededor de 103 mil 459 beneficiarios del programa, quienes en su mayoría son de avanzada edad o presentan algún problema psicomotriz que les impide caminar o algún otro padecimiento, sin embargo, los obligan a ir cada dos meses a recoger sus apoyos en Telecom Telégrafos o a alguna mesa de pago para recibirlo en efectivo.

A pesar que la Secretaría de Bienestar, dependencia encargada del programa, asegura que avanzan para que los beneficiarios reciban su recurso por depósito bancario, la realidad es que muchos jaliscienses aún tienen que ir personalmente a recogerlo, poniendo en riesgo su vida, al llegar a lugares con alta presencia de personas.

Tal es el caso de la mamá de Noé Velázquez, quien sufre por el exceso de tramitología, pues su hijo debe presentar cada dos meses una carta poder y testigo para recibir la orden de pago y cobrar en Telecom-Telégrafos, pues su madre cuenta con 90 años y se le dificulta salir de su casa.

"Me gustaría que fuera de otra manera (el cobro). Es tedioso tener que esperar a que llegue la orden de pago e ir a hacer fila para hacer el cobro", comentó Velázquez Manzo, entrevistado afuera del Centro Integrador de la Secretaría de Bienestar, en Guadalajara, a donde fue para tratar de registrarse como auxiliar de su mamá para poder cobrar sin la carta ni el testigo.

Por su parte Patricia González, tapatía quien recibe el apoyo, lamentó que las autoridades federales no tengan la sensibilidad y la organización en el cobro presencial en Telégrafos, pues termina siendo un foco de riesgo sanitario al tener presencia de personas, quienes en su mayoría pertenecen a un sector vulnerable.

"Te citan en un lugar y se hacen las aglomeraciones. Los cobros tienen que sistematizarse”: Patricia González, beneficiaria en Guadalajara.

Dicho programa es un pago bimestral que desde julio aumentó de 2 mil 700 a 3 mil 100 pesos y de acuerdo con los datos de la dependencia federal de los 103 mil 459 beneficiarios, 60 mil 645, el 58 por ciento, cobra vía Telecom-Telégrafos, mientras que los 42 mil 814 restantes lo hacen yendo a mesas, por lo que ninguno lo recibe por transferencia bancaria como lo hacen pensionados del IMSS, ISSSTE y Sedena.

