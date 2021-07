Gobierno de Jalisco desmiente audio que circula en redes sociales sobre cierres por Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- El gobierno de Jalisco ha desmentido la vigencia de un audio que circula en redes sociales en el cual Enrique Alfaro señala las restricciones que serán aplicadas en el estado debido a un aumento de la pandemia del Covid-19.

"En este momento hemos determinado que no hay condiciones para clase presenciales hasta nuevo aviso.... no se suspenden actividades laborales presenciales que puede atenderse a distancia...regresamos a una medida que fue aplicada también en el mes de marzo (aislamiento)", se escucha en el audio que originalmente se difundió en verano del 2020.

La grabación justo empezó a circular este viernes, día en que el gobernador de Jalisco daría a conocer los pormenores para el retorno a las clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022 las cuales arrancarán en agosto próximo.

Ante la difusión de un audio antiguo, el Gobierno de Jalisco ha emitido diversos mensajes en sus redes sociales en donde explica que dichas declaraciones, que han puesto en alera a la sociedad, es viejo y las indicaciones que en él se difunden están fuera del contexto actual que vive el estado ante la pandemia del Covid-19.

Lee más: Jimador, el oficio más amado en zona tequileras de México

"Circula en WhatsApp un audio en el que el gobernador dice que no hay condiciones para el regreso a clases. El audio NO ES VIGENTE... No seas parte de la cadena de desinformación. Conoce todo lo que debes saber sobre el regreso a clases en Jalisco aquí: http://gobjal.mx/regresoclases"