Guadalajara, Jalisco.- El temido Botón de Emergencia hoy ya es una realidad en Jalisco. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció esta mañana que "Llegó el momento de activar el botón de emergencia" luego de que la incidencia de contagios no bajó en los últimos tres días y que de seguir por el mismo camino el próximo domingo se llegaría a una inicidencia de 469 contagios por día.

En la rueda de prensa realizada esta mañana, también estuvo presente el titular de la Secrtaría de Salud de Jalisco (SSJ), Fernando Pétersen, quien destacó el reciente récord de contagios del virus SARS-CoV-2 en el estado: 916, anunciado la noche del lunes, sobre el cual el gobernador dijo que en los casi 8 meses de pandemia que ha vivido el estado "nunca habíamos llegado a esta cifra".

De la noche del lunes a la noche de ayer martes en Jalisco se agregaron 904 nuevos contagios de coronavirus y 46 muertes más, sumándose con ello un total de 89,988 personas infectadas y 3,967 víctimas mortales a causa del virus SARS CoV-2. Asmismil la SSJ resaltó que actualmente hay 4,132 casos activos de COVID-19 en 89 municipios de Jalisco; pero la mayoría de ellos se encuentran concentrados en ocho: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Zapotlán El Grande, Tepatitlán y Puerto Vallarta.

Dijo el gobernador de Jalisco tras explicar el panorama en que se encuentra actualmente la entidad.

En su mensaje, Alfaro Ramírez recordó a la población que han sido durante cuatro meses que se ha estado alertando a la población de un nuevo paro de actividades si se llegaba a una incidencia de 400 contagios por día y ocupación hospitalaria del 50%, y ante el caso omiso y las cifras de los últimos tres días, para el próximo domingo ya se llegaría a una tasa de incidencia de 469 casos por día.

Anunció Alfaro Ramírez.

Mediante una explicación realizada por el secretario de La desición que tomamos no es nadamás a partir de dos indicadores, sino de un estudio muy amplio, de muchos factores... Tomamos esta desición porque es necesario... El riesgo es enorme"

Alejandro Guzmán, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, explicó los horarios restrictivos para realizar actividades en Jalisco.

En el caso de Puerto Vallarta se informó que los horarios de suspención de actividades serán únicamente en horarios nocturnos: de 20:30 horas a 6:00 horas del día siguiente.

"Las actividades en general se supenden a partir de las 7 de la noche... No podrá haber reuniones de más de 10 personas, quedan prohibidas las fiestas en los domicilios particulares... no podrá haber fiestas de Halloween y Día de Muertos... necesitamos el apoyo de la gente y que los vecinos nos ayuden también a denunciar de manera responsable a aquellas personas que no entendieron el mensaje"