Gobierno de Jalisco usa imagen de mariachis sin apoyar artistas; falta difusión a exponentes

Guadalajara, Jalisco. - A pesar de que eventos como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, son positivos para difundir la cultura del género musical regional, si no existe un apoyo económico hacia los mariachis de Jalisco, ellos pierden interés, pues la pandemia por Covid-19 los dejó sin posibilidad de invertir en este tipo de eventos.

Y es que, de acuerdo con el secretario general del Sindicato Único de Filarmónicos de Occidente, agremiado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús Baraja, en la actualidad no existe apoyos reales a los representantes de la música tradicional de Jalisco y su imagen es usada sólo a conveniencia.

“Parte del gobierno no está apoyando a la música del mariachi, lo único que hacen es que, para sus spots o algo, sí, ‘Jalisco, la tierra del mariachi’; eso sí lo utilizan, pero no hay un apoyo…No dicen ‘vamos a apoyar a los mariachis para que tengan difusión. Vamos haciendo un programa de radio…”, explicó el músico.

En el caso del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, evento con 20 años de tradición, los agremiados y mariachis de otros puntos del país, no pueden participar, pues la Cámara de Comercio no otorga un apoyo económico a aquellos mariachis que participan y no tienen “renombre”, por lo que ellos mismos deben pagar su boleto, estadía y no pueden trabajar durante ese tiempo para estar disponibles al programa.

Jesús Baraja explicó que por más que sea positivo, la pandemia generó una “catástrofe” financiera de la cual no se han podido recuperar, pues, aunque este año ya hay cierta reactivación económica, aún están por debajo del 50 por ciento a comparación del número de eventos que tenían antes de la contingencia sanitaria.

El representante sindical lamentó que a pesar de que existan artistas de talla internacional como Christian Nodal o Ángela Aguilar, quienes dejan sus géneros e incursionan en el mariachi y eso rejuvenece el gusto por el género, el gobierno no complementa este atractivo con apoyos a mariachis que graban sencillos y no tienen dónde difundirlo.

Por parte de la ciudadanía, explicó, el gusto por el mariachi se tiene y además agradeció que son los mismos jaliscienses los que han apoyado a mariachis tras la falta de trabajo en la entidad a causa del Covid-19, por lo que la tradición no se pierde, pero el gobierno debe aportar con espacios que no generen un gasto que en estos tiempos se dificulta.

Realizarán Encuentro Internacional de Mariachi y Charrería

Este lunes se tendrá parte del encuentro que se realiza desde hace 20 años por parte de mariachis y charros del mundo y DEBATE estará transmitiendo en vivo a partir de las siete de la noche hora del centro de México, desde Guadalajara, Jalisco.