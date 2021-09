Gobierno federal olvida a mujeres con cáncer de Jalisco; no surte de medicamentos para quimioterapias

Guadalajara, Jalisco. -Georgina fue diagnosticada con cáncer de mama y cada día es una "batalla frente a la muerte", pues no hay medicamento para que pueda vencer a la enfermedad.

No se queja de la atención que recibe en el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde los médicos hacen todo lo que está de su parte por ayudarla, pero el Gobierno federal no manda las quimioterapias y no hay bolsillo que aguante para comprarlas.

"Cuando vamos a solicitar los medicamentos nos dicen que no hay (...) debemos estar viendo quién nos apoya porque de no ser así es muy caro, me tienen que poner una vacuna cada tres semanas y cuesta más de 40 mil pesos y el tratamiento es por 17 meses", lamentó.

No es la única. Miles de mujeres, no sólo de Jalisco, sino de otros Estados, padecen por el desabasto de quimioterapia.

Para que no tiren la toalla, la asociación civil Nariz Roja creó una extensión en su programa de atención a pacientes oncológicos dedicado a mujeres: Nariz Rosa.

"Nos dimos cuenta que la situación es grave, muchas mujeres están sufriendo con este desabasto (...) mermando su calidad de vida y dejando inconcluso su tratamiento, provocándoles recaídas", comentó Maru Castrejón, encargada del programa.

Con el recurso que entrega el Gobierno del Estado a las asociaciones civiles, se empezó a adquirir medicamento para pacientes con cáncer de mama y ya con este programa, se buscará tener recaudaciones específicas para las féminas que luchan contra la enfermedad.

Durante octubre, dijo, se hará una venta de playeras para empezar a concientizar sobre la enfermedad y las necesidades que existen.

Castrejón comentó que no sólo se les dará apoyo en cuanto a medicinas, sino también se brindarán servicios de psicología, grupos de apoyo, albergue y comedor.

Si requiere de apoyo, puede comunicarse al teléfono de Nariz Roja 333-331-0241 o a través de las redes sociales de la asociación.

Información de Agencia El Reforma