Grafitean “infiel” en su carro y él asegura que hablaba con una prima en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Le pintan en su carro “INFIEL” con aerosol negro y lo denuncian en redes, culpan a guardias de seguridad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) Belenes de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Con aerosol negro en su carro blanco fue como denunciaron que habían grafiteado el carro de un presunto alumno del CUCSH Belenes, el cual había dejado su coche en el estacionamiento de su universidad.

La página de Pro Jalisco realizó la denuncia ciudadana que usuarios hicieron llegar sobre dicho graffiti: “los guardias de seguridad como siempre estaban dormidos y no supieron nada, así es como se invierte el dinero”, escribieron en la denuncia.

Además, aseguraron que el dinero es invertido en traer artistas a eventos de la misma universidad como el caso del último evento de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la UdeG donde Residente vino a un evento.

Sin embargo, días después en la misma página de Facebook se aseguró que el alumno procederá legalmente contra su ex pareja y que además, agregó que no fue infiel, si no que su ex pareja lo vio hablando con su prima y presuntamente por eso se molestó.

Las críticas de usuarios de internet no se hicieron esperar, pues muchos internautas aseguraron que la culpa no es de la seguridad, si no del “infiel” a quien acusaban, mientras otros comentan que los guardias de la universidad solo sirven para detener alumnos.