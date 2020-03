Gritos de justicia, búsqueda incesante, dolor incontrolable

Guadalajara, Jalisco. - Camino a la marcha del Día Internacional de la Mujer, tomo el tren y aunque estoy algo nerviosa y distraída, puedo percibir que en el vagón hay varias mujeres vestidas de negro, atuendo que sugirieron las colectivas feministas. Salgo del tren en Plaza Universidad, el centro de Guadalajara, el punto de encuentro y lo primero que me encuentro es un mar de mujeres que cantan, gritan, se abrazan, y se manifiestan.

Al ritmo de las consignas, las mujeres corean, el ambiente es cálido, es de admirar y observar. Mientras tomo algunas fotos de las feministas que se encuentran junto a la fuente de la Plaza Universidad, otras realizan una bandera mexicana que en el centro tiene el símbolo feminista, el puño cerrado en manifestación de lucha.

Alrededor hay mujeres de todas edades, en su gran mayoría jóvenes, pero eso no excluye a las niñas que van acompañando a sus mamás o a las mujeres de la tercera edad, que acompañan a sus amigas, a sus hijas, a las compañeras.

La batucada ameniza más el ambiente, se siente como un espacio seguro, libre y amoroso. Al mismo tiempo todas gritan ‘Yo sí te creo’ en apoyo a las mujeres que han sido víctimas de acoso, abuso, agresión sexual o violación y han sido juzgadas o revictimizadas.

En la marcha del 8M, la batucada feminista tocando en Avenida Juárez

Foto: Carolina Solís

Estás mujeres alzan la voz por, Iza Kristina Munguia Castelo, quien desapareció desde la puerta de su casa y hasta el momento las autoridades no han hecho nada, su hermana la busca desde hace dos años: “Hemos tenido acercamiento (autoridades) pero la Fiscalía nunca ha dado una respuesta seria, tengo dos años esperando una resolución por lo menos que me den información, pero no han dado absolutamente nada […] ella dejo a tres niños”

“Venimos pidiendo justicia, venimos pidiendo un poco de empatía, coraje, solidaridad, humanidad, que el gobierno realmente este metido en lo que es la sociedad y en lo que son los feminicidios y las desapariciones tanto de mujeres, como de niños, como de hombres […] pero definitivamente queremos que nos volteen a ver porque somos no el sexo débil, somos el sexo fuerte”

“Somos más mujeres en el mundo y definitivamente nos están matando […] Grito justicia, grito necesidad, es necesidad la que uno tiene como… pariente”.

El contingente avanzando por calle Juárez

Foto: Carolina Solís

En Avenida Juárez, las mujeres comienzan a acomodarse, la batucada se integra a las demás y en pocos instantes la calle está repleta de mujeres que cantan y bailan al ritmo de ‘La Bomba’, canción que adaptaron, todas se integran a corear.

"Bomba, al machismo ponerle bomba, a la violencia ponerle, al patriarcado ponerle bomba, a la iglesia ponerle bomba. Las feministas cantamos así, así, así, la violencia para abajo, los derechos para arriba".

La marcha poco a poco comienza, cada vez se unen más mujeres a la avenida y en algunos instantes empiezan a avanzar sobre la calle Juárez, de manera lenta, a los costados de las calles, se visualiza más personas que se van metiendo a la marcha, aunque algunos solo observan.

Mujer vestida de novia

Foto: Carolina Solís.

Detrás de la batucada, se encuentran los familiares de las y los desaparecidos, así como los familiares de las víctimas de feminicidio, gritando sus nombres y la consigna ‘Vivas se las llevaron, vivas las queremos’.

Las emociones relucen a cada momento. Hay mujeres con sus pequeñas hijas, con carteles que decían ‘Quiero que mis mamás regresen con vida a casa´ o incluso una mujer vestida de novia que manifiesta en la pancarta ‘Prometo amarte y respetarte, pero no sobre mi cadáver’, recordando a las mujeres que sus propias parejas les han arrebatado la vida, les han quitado su libertad y su voz.

También piden seguridad de volver a sus casas.

Foto: Mariana Orozco

Estas mujeres gritan por Sandra Nayeli Herrera Fernández, de 31 años, quien tiene 10 meses desaparecida, su madre y amigos la buscan, ya que de parte de las autoridades no han recibido información:

Mamá de Sandra Nayeli, a quién buscan desde hace 10 meses.

Foto: Carolina Solís

“Justicia, tristeza, tristeza de no saber dónde está y que fue de ella y el gobierno, no hace nada […] ellas (feministas) son las que nos apoyan todo el tiempo “

“En realidad ellas (feministas) son las que han levantado todo esto, las que han hecho un grito para que las autoridades las busquen, porque sin ellas la verdad no se hace nada. Sin embargo, el grito de ella nos ha ayudado”.

El contingente avanza tranquilamente, hace pausas que sirve para descansar y para que otras y otros se unan. Las chicas aprovechan y cantan más canciones, brincan, mientras esperan a avanzar.

Mujeres feministas pidieron seguridad y derechos para las mujeres.

Foto: Carolina Solís

Aunque este día no hay nada que celebrar, las voces de las mujeres no se silencian más, todas son una, gritan y exigen lo mismo, ¡JUSTICIA! Por las que ya no están, por las que tienen miedo, por las que aún no saben como pedir ayuda, por las que quieren decidir, por las que quieren luchar, por todas.

La marcha avanza hasta la Rectoría de la UdeG, ahí muchas paran, gritan en contra de la violencia, acoso y abuso que dicen existe dentro de los planteles universitarios de la institución, además de los encubrimientos a maestros acosadores y agresores.

Exigen respeto afuera de Rectoría de UdeG

Foto: Carolina Solís

Las pancartas dicen ‘Quiero contar mi historia, no ser una cifra más', ‘Nuestra primera arma es el amor entre mujeres’ esto con alusión a la competencia que socialmente han creando entre las mujeres, haciendo creer que todas son rivales. ‘El problema no es la ropa, el problema es el respeto’ o ‘No queremos ser valientes queremos ser libres’.

Feministas marchando en el Día Internacional de la Mujer.

Foto: Carolina Solís

Falta más de medio camino, pero las feministas no dejan de tocar, al contrario, parece que el trayecto acompañado de estas mujeres luchadoras es una clase de energía viral, te hace contagiarte de un ambiente de valentía y aliento para seguir marchando.

Se ven muchas mujeres de la tercera edad, caminando en la marcha, pero también se observan otras en los costados de las calles, con una gran sonrisa y serenidad, asintiendo sobre el evento que estaban viendo, varias de ellas con sus pañuelos verdes o morados, algunas solo vestían alguna prenda de color morado.

Verlas ahí paradas, ahí firmes, transmite fuerza y perseverancia, tan atrevidas, que no te puedes imaginar otra cosa que no fuera gritar por ellas, por las que no pudieron continuar, por las que dieron la vida por la lucha, por todas ellas y por las que vienen, por las que se van a integrar.

Mujeres manifestando las causas por las que salen a exigir justicia.

Foto: Carolina Solís

En esta marcha también buscan a Oliver Díaz Toscano desde el 10 de julio del 2014, es su madre quien grita su nombre:

“La última vez me amenazaron (las autoridades) me dijeron que dejara las cosas en paz, que ya no siguiera buscando […] Justicia, lo único que quiero es encontrarlo, ellos tienen muchos datos”

Me pregunto, ¿Cómo le piden a una madre que deje de buscar a su desaparecido? ¿Cómo les piden eso?, ahí, dentro de ese mar de mujeres y algunos hombres que buscan a sus familiares, ahí compartiendo su desesperanza, su tristeza, ahí se siente unidad, amor, soporte, en ese lugar en donde gritan los nombres de cada desaparecido, también se grita esperanza y lucha.

Manifestantes pidiendo justicia por la violencia que se vive en el país.

Foto: Carolina Solís

La madre de Oliver también dice que ha sido amenazada en diferentes ocasiones, una mujer que solo quiere volver a ver a su hijo, ahora también debe preocuparse por su seguridad, ella dice que se manifiesta “Para alzar la voz, no sabemos que más hacer las personas que tenemos desaparecidos, a dónde vamos, con quién vamos”

¿Cómo no gritar justicia, cuando le arrebataron la vida a tu hermana, a tu hija? Es lo que hace Patricia y su madre, quiénes piden justicia por el feminicidio de Liz Saldívar Rangel a quien su pareja la mató:

“La dejó en su casa muerta. Después de tres días no la encontrábamos. La ahorcó. Él está prófugo de la justicia, se ha amparado, ha hecho cosas y no lo han atrapado. ¡Esta libre! […] Eso fue hace 5 años, el 10 de febrero del 2015”

Exigen justicia por las que ya no están, por las que fueron asesinadas.

Foto: Carolina Solís.

“¡Justicia para Liz!, justicia para que el hombre no esté libre y no mate a más mujeres, para que podamos hacer un fuerte en contra de la violencia, en contra de que no existan más mujeres muertas. Mi hermanita tenía treinta y un años, era joven ella tenía una vida por delante y él se la arrancó, pido justicia para Liz. yo soy su voz, aquí estoy adelante para darle fuerzas a mi mamá y para poder hacer justicia a mi hermana" menciona su hermana.

"Pido justicia, porque son 5 años. Mi hija en la tumba y él anda libre, ¿matando a otra? Quiero justicia, que lo agarren, que pague” compatió la mamá de Liz.

Al llegar a la glorieta, el final de la marcha, subo al mirador del lugar, y lo que observo es algo que me deja sin palabras, sin aliento y es que vi una avenida repleta de asistentes que piden justicia, que ahora son la voz, que ahora ya no van a callar, que van gritar lo que deban de gritan.

Con dolor exigen justicia.

Foto: Carolina Solis

Uno de todos los carteles que vi, decía ‘Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo' y ¡se comprobó¡ Todas las personas que que acudieron a la marcha no tienen miedo, tienen sed de justifica, de que se aplique la ley, de que los feminicidas paguen, que los desaparecidos vuelvan, que la tranquilidad regrese, ‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’.