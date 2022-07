Guía Vivas Nos queremos, qué hacer en caso de desaparición o ser víctima de violencia de género

Guadalajara, Jalisco.- Ante la gravedad de la desapariciones y la violencia de género que viven las mujeres en Jalisco la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, crearon la "Guía Vivas No Queremos" para actuar en caso de no localizar a un ser querido.

En primer lugar mencionaron que una desaparición es cuando no se localiza a una persona y se presume puede ser víctima de un delito, por lo que lo primero es intentar comunicarse para saber si ocurre lo anterior, posteriormente deben investigar las posibles circunstancias, es decir donde se le vio por última vez, y con esto se confirmar o descartar que esté ocurriendo este crimen.

En el caso de que sí ocurra una desaparición, la guía sugiere seguir los siguientes pasos:

Actuar inmediatamente Marcar aunque no conteste ya que con esto posteriormente se puede tener una geolocalización de la persona Contactar a las últimas personas que vieron a la víctima Iniciar búsqueda Acudir a Fiscalía del Estado para reportar la desaparición En el caso de haber cámaras de vigilancia en el lugar de desaparición, solicitar ver los videos a las autoridades o a los vecinos del lugar Solicitar sábana de llamadas, en este reporte es donde se queda registrada la geolocalización

Nancy Castañeda, integrante de la red, aseguró que en caso de ser testigo de una desaparición se puede hacer una llamada anónima al número de emergencias 911, recomendó tratar de memorizar características de los delincuentes y si es posible tomar un video desde un lugar seguro.

Qué hacer en caso de ser víctima de violencia de género

Además la organización creó un plan de seguridad para mujeres que viven violencia de género o en caso de estar en cualquier tipo de peligro.

Memorizar puertas y ventanas, saber por dónde huir en caso de no poder salir por la puerta

Identificar espacios seguros dentro del hogar

Tener una red de apoyo que note tu ausencia

Tener un código de seguridad con alguien de confianza, puede ser una palabra que al decirla la otra persona sepa que estás en peligro, este mecanismo se puede enseñar a los hijos, para que ellos sepan que al escuchar el código se tienen que resguardar hasta que la madre vaya por ellos, ya que haya pasado el peligro

Tener dos mochilas con documentos importantes, duplicado de llaves, dinero en efectivo por si necesitan trasladarse, uno de estos kit de huida se deja en casa y otro se lleva a un lugar seguro donde puedas recogerlo en caso de ni siquiera poder tomar el de casa

Marcha por Luz Raquel Padilla / Debate Andrea Ávila

Nancy añadió que debes tratar de resguardarse en una habitación segura y comunicarse con alguien, puede ser el número de emergencias 911 y decir "soy código violeta", las autoridades podrán localizarte y enviar ayuda de inmediato.

Aseguró que las mujeres víctimas de violencia tardan dos años en salir de una relación en la que se les abusa cuando reciben atención psicológica pero recalcó que sin ayuda profesional puede alargarse hasta siete años.

La activista relató lo difícil que puede ser darse cuenta que se sufre violencia, lo ejemplificó con una metáfora, si pones a hervir una rana lo que debes hacer en ponerla en agua e ir subiendo la temperatura, el anfibio se va aclimatar pero llegará un momento en que quiera salir de la olla sin embargo aunque lo intente no podrá porque no fue consciente de cómo fue subiendo el fuego.

Por lo anterior recalcó la importancia de volverse la red de apoyo para una mujer que está sufriendo violencia, no dejarla sola.

"Ignorar la violencia hace que veamos feminicidios, es por eso que hoy les invito que no sean parte de esa ciudadanía que calla todo tipo de violencia, ya no lo permitan. No podemos seguir permitiendo que mientras estoy platicando con ustedes tres niñas sean violadas en Jalisco o que 15 mujeres esten esperando en el Centro de Justicia para las Mujeres a ser atendidas, que tal vez esperen hasta 11 horas para salir con denuncia en mano y que eso no les garantice medidas de protección", finalizó.