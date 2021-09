Ha pasado un mes y AMLO no ha resulto la problemática de la presa El Zapotillo, de Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El compromiso de volver a Jalisco en un mes para poner punto final a la problemática de la presa El Zapotillo no ha sido cumplido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la visita que el mandatario federal realizó el pasado 14 de agosto por los Altos de Jalisco puso como plazo un mes para que los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo decidieran si se continua o no el proyecto de la obra hidráulica.

En ese entonces AMLO y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, plantearon como solución a las posibles inundaciones de los pueblos, el que la Presa El Zapotillo solo suministre agua a Jalisco y deje por fuera del proyecto a los habitantes de Guanajuato.

El mandatario federal abundó que al quedarse la presa con una cortina de 80 metros de altura —y no una de 105 como estaba prevista al inicio para captar suficiente agua para Jalisco y Guanajuato—, ahora no se contaría con el suficiente líquido para suministrar al estado del Bajío, hecho que la vez no pondría en riesgo de inundación a las tres comunidades que han impedido el avance de esta obra hidráulica.

Sería el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) quien se encargaría una semana después de explicar todos los pormenores a los habitantes inconformes con la finalidad de que estos entendieran a profundidad la propuesta de solución y además entendieran la importancia de que esta obra hidráulica opere en Jalisco.

Han pasado ya 42 días desde esa fecha y no ha surgido respuesta alguna por parte del Gobierno Federal y AMLO tampoco ha vuelto a Jalisco.

DEBATE solicitó información al respecto al departamento de prensa de la CONAGUA para conocer qué es lo que ha retrasado la culminación de esta trifulca que ha involucrado a autoridades estatales, federales, activistas y pobladores.

Como respuesta únicamente se obtuvo información que evidencia que aún deberá pasar más tiempo para que el tema de la presa El Zapotillo sea un caso cerrado.

"El tema va avanzando bien. Ha habido reuniones de trabajo vía virtual y ha habido acuerdos. Pero por acuerdo de ambas partes, se está en espera de consolidarlos para presentarlos públicamente. Hay acuerdo en lo general, pero se han hecho solicitudes de información técnica que ha sido entregada y se está evaluando por ambas partes", informó la CONAGUA a DEBATE.

Sobre una futura visita del Presidente de México a Jalisco aún no se ha informado nada, sin embargo, se sabe que para el próximo 30 de septiembre el mandatario federal estará visitando el Occidente del país, siendo la ciudad de Morelia la elegida, esto con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los Héroes de la Independencia de México.