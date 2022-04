Habitantes de Zapopan llevan más de un año y medio sin agua; SIAPA no les da el servicio

Guadalajara, Jalisco. - Vecinos de la Colonia Ampliación Santa Lucía, en Zapopan, Jalisco, llevan año y medio sin servicio regular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). La crisis inició en noviembre de 2020, gran parte de la colonia no recibe agua de la llave.

Esto ha generado que las familias tengan que desembolsar más de mil 500 pesos mensuales en pipas que les surtan el líquido.

"Batallamos mucho, nosotros compramos (la pipa) cada 8 días y son 400 pesos, cuando llueve también la cachamos, pero sí, ya son casi dos años que andamos batallando con eso", comentó Verónica de Anda, quien gasta alrededor de mil 200 pesos al mes en agua.

Vecinos consultados coincidieron en que en la mayoría de los casos el aljibe o tinaco con el que cuentan ni siquiera rebasa los 5 mil litros, por lo que las empresas que les surten les dan menos líquido y revenden con otros vecinos el agua que ya habían comprado.

También existen otros casos, en los que, si bien no existe el corte definitivo del servicio, éste únicamente se suministra de madrugada: desde las 2:00 horas hasta las 7:00 horas aproximadamente.

"No tenemos el servicio como es, nos falta mucho el agua y en el transcurso del día no hay. Nos tenemos que levantar temprano como a las 2 o 3 de la mañana porque si no, nos quedamos sin agua", aseguró Josefina Sandoval.

Gelacio Antonio Herrera, quien durante estos meses ha buscado establecer contacto con las autoridades, aseguró que entregó un oficio al Gobierno de Zapopan exponiendo la situación.

Sin embargo, aunque las autoridades municipales argumentaron que no se trataba de una situación de su competencia tampoco ofrecieron alternativas para los colonos o mediar con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

"Yo estoy dispuesto a pagar mi agua, yo no quiero vivir como irregular, no quiero vivir así, quiero que todo esté en orden", comentó.

Agencia Reforma