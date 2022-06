“Hacíamos 6 películas en México, ahora hacemos 180”: Eugenio Caballero y Manolo Caro en FICG

Guadalajara, Jalisco.- “Este estado (Jalisco) y esta ciudad (Guadalajara) ha dado los talentos más increíbles que hay en la industria”, fue lo que dijo Manolo Caro desde el corazón sin antes recordar entre risas que no lo dice porque él sea de aquí.

Durante la alfombra roja de la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) Manolo Caro, director de cine y series como la Casa de las Flores, Perfectos Desconocidos, entre otros, refirió al equipo DEBATE la importancia de impulsar los talentos locales en el cine, específicamente desde la incubadora de guionistas en colaboración con Moët & Chandon.

“Descubrir nuevos talentos y tener nuevos guiones de gente que es su ópera prima sobre la mesa y estar reunido con muy buenos productores pensando en cómo vamos a impulsarlo, y creo que eso me gusta pensar en cómo vamos a estar poniendo energía en hacer que las cosas sucedan”.

Por su parte, Eugenio Caballero, diseñador de arte de películas ganadoras de Oscar como Roma, y gran colega de Guillermo del Toro en películas como Un amigo viene a verme, explicó que podría realizar cine fuera de México, pero se queda aquí porque encuentra “una energía creativa muy interesante”.

“Se están haciendo películas muy interesantes, hay voces muy distintas, hay cabida para muchas voces […] comparado por ejemplo cuando yo empecé mi primera película hace 30 años, hacíamos seis películas en México, ahora hacemos 180, es una diferencia sustancial”.

Además, platicó cuando trabajó en 1996 con el director de cine Baz Luhrmann, quien ahora estrenó Elvis en el FICG para la gala inaugural del festival: “una de mis primeras películas grandes donde aprendí muchísimo, aprendí mucho de Baz de hecho y de Carherine Martín, la diseñadora con la que trabajé”, aseguró.

“La verdad es que siempre los he considerado muy valientes, muy creativos y con una capacidad de ver los problemas con una óptica muy interesante, recuerdo que una de las secuencias más memorables de Romeo y Julieta, acabó siendo por error porque tuvimos un viento que destrozó el set, y ellos supieron ver el potencial que tenía esa destrucción, y se convirtió en una de las cosas más memorables”.

Manolo Caro realizará una masterclass bajo el nombre “¿Cómo hacer cine y no morir en el intento?” en el marco del FICG edición 37 que se llena a cabo desde el 10 de junio hasta el 18, donde además destaca que él estuvo presente de “chavito” presentando sus cortometrajes antes de su éxito internacional.

“Hay una parte muy emotiva porque yo estuve en este festival de chavito con un cortometraje, me formaba, me ponía a ver películas y ahora estar del otro lado me hace sentir que estoy muy viejo pero que también las cosas han salido bien”.