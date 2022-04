Hallan a Rafael Durán en Zapopan tras dos meses y medio de búsqueda, caminatas, oraciones y rappel

Guadalajara, Jalisco.- "Ya llevamos nuestro bebé", agradeció la mamá de Rafael Durán González, quien estaba desaparecido desde el 27 de enero.

Fueron 74 días en los que las hermanas y los padres de Rafa lo buscaron de distintas formas: hicieron marchas, plantones afuera de la Fiscalía, movilización en redes sociales, misas y búsqueda de campo.

Ayer, su cadáver fue localizado en el poblado de Palo Gordo, Zapopan, cerca de El Arenal.

"No sucumbimos ante las mentiras de quien te lastimó. No pudo el miedo sobre las ganas de encontrarte. Nos acogimos a las fuerzas de Dios y contra él nadie puede. Hoy tú estás aquí. Hoy nos venimos contigo. No fue otra búsqueda de ir eufóricos de ida y venir tristes con las manos vacías. Hoy se logró el milagro", publicó su hermana en redes sociales.

El hombre de 35 años, fue desaparecido en Tesistán, Zapopan.

Después de denunciar ante las autoridades y públicamente, sus familiares recibieron un reporte acerca de que su ser querido podría haber sido asesinado y su cuerpo fue abandonado en la barranca, por lo que desde el 31 de marzo hacían búsqueda de campo.

El domingo se unió el Colectivo Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), además, un grupo de senderistas revisó el camino.

Luego, la Policía de Zapopan acudió con un helicóptero y equipo; fueron necesarios múltiples descensos a rappel.

"Subimos unos dos kilómetros hacia arriba, pero lo que nosotros hicimos en unas tres, cuatro horas, acaba de llegar el helicóptero y está haciendo todo el recorrido de la zona que tanto trabajo nos costó y tanta ayuda habíamos pedido", informó la hermana de Rafael.

Autoridades al realizar operativos de búsqueda para dar con el paradero de Rafael Durán. Foto: FGE Jalisco

Los seres queridos de Rafa cantaban oraciones mientras las autoridades terminaban lo que ellos empezaron.

Finalmente, a 40 metros de profundidad, fue hallado un cadáver con la ropa que traía Rafa al momento de su desaparición, además, el tiempo de evolución cadavérica coincidía con la última vez que se le vio.

"A mi hermano lo lastimaron mucho. Fue víctima de mucha maldad. Sufrió bastante su cuerpecito, pero hoy ya está en brazos de papá Dios", lamentó su hermana.

El cadáver fue llevado a la morgue metropolitana para realizarle estudios que confirmen su identidad y mientras tanto su familia hará una misa de agradecimiento por haberlo encontrado.