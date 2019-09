Hallan cadáver carbonizado de mujer en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- El cadáver carbonizado de una mujer fue localizado la mañana de este lunes en la vía pública en la Colonia La Loma, en Guadalajara.



Policías municipales que pasaban por el lugar hicieron el hallazgo alrededor de las 7:00 horas, al lado de la banqueta en la Calle Linda Vista, casi esquina Antonio de Segovia.



"Al paso de la unidad se detecta lo que aparentemente era un incendio. Se acercan los oficiales a verificar y se percatan de que era un cuerpo humano.



"A la vista no hay nada (de otros indicios) ya que el cuerpo está bastante quemado", dijo un miembro de la Comisaría del Municipio que prefirió el anonimato.



A pesar de ello, se pudo establecer que la víctima era del sexo femenino, lo que exigió la presencia del agente del Ministerio Público del área de Feminicidios de la Fiscalía del Estado.



"No hay testigos. El servicio fue aproximadamente a las 7 de la mañana y no había personas en la calle a esa hora, el cuerpo todavía estaba encendido; se solicitó personal de Bomberos para que apagaran el fuego", añadió el uniformado consultado.