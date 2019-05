Hallan cadáver maniatado en brecha 

Guadalajara, Jalisco.-Atado de manos fue encontrado el cadáver de un hombre en una brecha cercana al Fraccionamiento Real Tulipanes.



El hallazgo se registró cerca de las 8:20 horas de este lunes en la brecha Camino Real a la altura del cruce con Zapatito, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, cerca de la Preparatoria Regional de Toluquilla.



El crimen se descubrió luego de un reporte anónimo a los números de emergencias.



Policías de Tlaquepaque acudieron a investigar y junto a una pila de llantas abandonadas encontraron a un hombre, de entre 30 y 35 años de edad, tirado bocabajo y con las manos atadas hacia el frente con una especie de cable.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el hombre estaba muerto.La víctima estaba sin camisa y tenía varias heridas a lo largo del cuerpo, aunque será personal del Servicio Médico Forense el que determine con qué objeto fueron ocasionadas, además tenía una mordaza en la boca.El hombre no ha sido identificado y su cuerpo fue llevado a la morgue de la Ciudad.Las autoridades no encontraron testigos, lo que no es de extrañar pues la brecha donde estaba es de terracería y de un lado está un canal seco y del otro hay parcelas.