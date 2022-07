"¡Hasta encontrarte!" Marchan para exigir la búsqueda de José Octavio, desaparecido en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Familiares de José Octavio Avilés Sauceda rodearon la Glorieta de La Minerva en Guadalajara, Jalisco con su ficha de búsqueda impresa en lonas y vestidos de blanco para partir a Casa Jalisco en una manifestación.

Esta no es la primera vez que familiares, conocidos y amigos de José Octavio se manifiestan para exigir su búsqueda, pues el joven de 24 años se reportó como persona desaparecida el 28 de marzo de este año.

“Ya no queremos investigaciones ineficientes de la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha hecho su trabajo en tres meses, no tienen ninguna información obtenida por ellos mismos. No necesitamos investigación, necesitamos que alguien nos ayude a traer a José Octavio a casa”, escriben en sus redes sociales Encontraremos a Octavio.

Cabe destacar que el equipo DEBATE solicitó información a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) al Fiscal Estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz sobre las investigaciones del joven, sin embargo, éste aseguró que serían enviadas en el transcurso del día desde el 28 de abril, pero tras insistencias durante un mes, no ha llegado.

Plantón pacífico en glorieta La Minerva el 8 de mayo del 2022. Foto: Arely Fernández / DEBATE

Desde entonces, el rostro de José Octavio ha estado alrededor del área metropolitana de Guadalajara, ya que sus seres queridos han continuado su búsqueda y solicitado apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!, gritan al unísono con prendas blancas en la glorieta, esperando el momento de marchar juntos hacia Casa Jalisco para manifestarse fuera de la casa de Alfaro.

Tras dos meses de su desaparición, seres queridos de José Octavio se manifestaron en Culiacán, Sinaloa, lugar de origen de su familia, donde le entregaron una carpeta a AMLO para realizar labores de búsqueda a nivel nacional.

Te recomendamos leer

José Octavio Avilés Sauceda se encontraba en la Barranca de Huentitán donde habitualmente acudía a hacer ejercicio, el último registro que se tiene de su paradero es cuando bajó por la mañana entre 7:30 a.m. y 8:00 a.m.