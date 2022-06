¡Hay fiesta! Anuncian en México edición 29 del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería

Guadalajara, Jalisco.- El mariachi sonará fuerte en Guadalajara con la 29 edición del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería que se realizará del 25 de agosto al 4 de septiembre próximo.

Tras dos años de estar entre terrenos virtuales y con conciertos acotados, ahora vuelve con una amplia lista de actividades, verbenas, galas y dinámicas que pondrán a la música vernácula en el centro de la atención.

Este evento, impulsado por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), busca atraer la atención a Guadalajara, como una de las cunas de la mexicanidad, pero también impulsar los talentos locales y generar una derrama económica de 150 millones de pesos, con un alcance de 250 mil visitantes.

En 2020 el evento se realizó de manera completamente virtual y el año pasado fue híbrido, con galas de aforos limitados y una audiencia presencial, en redes y por televisión de cerca de 10 millones de espectadores.

Ahora, como los protocolos sanitarios lo han permitido, la fiesta del mariachi volverá a recintos culturales, plazas y calles de la Ciudad y varios municipios de Jalisco, pero no volverán todas las actividades, el desfile ya tradicional todavía está pendiente, la gala de mariachi en el Auditorio Telmex no se realizará y por agenda el Mariachi Vargas de Tecalitlán no asistirá, resaltó el director de Eventos Especiales de la Cámara, Carlos Mateos Medina.

El concierto inaugural será el 25 de de agosto en Zapopan con el mariachi Nuevo Tecalitlán y las galas y actividades también se extenderán hacia la Plaza Liberación, el Teatro Degollado, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Patio de los Ángeles, espacios en los que participarán 25 mariachis de Colombia, Chile, Estados Unidos, Bolivia, Israel, Perú, Ecuador y República Dominicana.

Una de las novedades de este encuentro es el certamen La Voz del Mariachi, un concurso público en el que se elegirá una voz representativa para la edición 29 y que además impulsará la carrera del intérprete ganador. Además en esta edición, el encuentro se extenderá no solo a Guadalajara, sino a Zapopan, Cocula, Tequila, Jocotepec, Tapalpa, Chapala, Mazamitla y Puerto Vallarta

Toda la información sobre este encuentro se puede revisar en el sitio www.mariachi-jalisco.com.mx.