Hazaña deportiva: Juan Diego, primer humano en tocar el piano en la cima del Everest y sus récords

Guadalajara, Jalisco. - Este fin de semana, Juan Diego Álvarez de Guadalajara, Jalisco, realizó una hazaña deportiva al romper al menos ocho récords mundiales y nacionales al escalar la primera y cuarta montañas más altas del mundo, siendo el primer hombre en la historia de la humanidad que toca piano en el Éverest

Logró escalar la montaña más alta del mundo, el Monte Everest, junto con la cuarta más alta, Lhotse, una tras otra seguía, logrando romper un récord como el hombre más joven en lograrlo con 19 años.

Para cerrar con broche de oro su hazaña deportiva, el tapatío tocó el piano en la cima de la montaña, convirtiéndose en la ejecución musical en la historia de la humanidad, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Te recomendamos leer:

Juan Diego rompió los récords además de ser la persona más joven en subir las dos montañas en un solo intento, fue el que más rápido lo ha hecho desde el campamento base hasta la cima sin hacer ningún tipo de rotaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el joven relató que el 15 de mayo fue cuando tocó cima en la cumbre más alta del mundo con ocho kilómetros y 848 metros, en donde fue que estableció los distintos récords nombrados como el mexicano más joven y la pieza de piano.

Sin embargo, sólo le tomó 27 horas para que volviera a subir la cuarta montaña más alta con la que cuenta el planeta donde todos vivimos, la Lhotse, con ocho kilómetros 516 metros de altura, ningún mexicano había subido dos montañas con más de ocho mil metros de altura antes.

En un momento donde se refirió en inglés, el joven agradeció a uno de sus compañeros, Nirmal Purja, un ex militar y montañista de Nepal quien en uno de los momentos más cruciales de la travesía en el llamado “Paso de la Muerte” del Everest, guió al grupo sin usar oxígeno extra.

“Fue un placer enfrentarme a estas enormes montañas. Tú y los chicos dieron tanta confianza en las situaciones más aterradoras. Esta vez escalar en la zona de la muerte fue otra cosa. Verte guiando y escalando sin O2 fue muy inspirador. Como siempre hicimos el trabajo hermano”, refirió en inglés..

“Finalmente, me gustaría dar las gracias a todas las personas que estuvieron apoyando con sus oraciones, mensajes, buenas vibras etc. Especialmente muchas gracias a mis papás por acompañarme al campamento base, a mi familia por siempre estar tan al pendiente, a mis amigos, Inés mi novia y gracias a Dios por darme la oportunidad. No me queda más que decir más que gracias”, dijo en el post de su cuenta de Instagram para finalizar el mensaje.

El mexicano más joven en la historia en hacer cumbre en el Everest

El mexicano más joven en la historia en subir una montaña de más de ocho mil metros sobre el nivel del mar

La presentación de piano más alta en la historia de la humanidad

El mexicano más joven en subir la Lhotse

El mexicano más joven en subir dos montañas arriba de los ocho mil metros sobre el nivel del mar

Récord mundial como el hombre más joven en completar la travesía de las dos montañas

El hombre más joven en escalar el Monte Éverest sin previa aclimatación

El hombre más joven en escalar el Monte Lhotse sin previa aclimatación