Hermano de Giovanni López dice que temen represalias

Guadalajara, Jalisco.- La familia de Giovanni López está desconcertada y con sentimiento de riesgo por la liberación de dos policías de Ixtlahuacán de los Membrillos acusados de tortura.

Para intentar devolverles la calma, personal de la Fiscalía que llevaba el caso se reunió con ellos, les expuso que tomarán acciones y le comentaron a Christian, hermano de Giovanni, que él y su familia estarán protegidos.

"Están tomando cartas en el asunto, ya tuvimos una reunión y estamos viendo una solución más rápida. Y también me incrementaron más la seguridad por lo acontecido", relató el joven.

MURAL publicó que luego de que la defensa consiguiera una reposición del proceso penal, se celebró una audiencia en juzgados de Chapala, en la que el juez Arturo González Santana no encontró elementos para procesar a dos policías por tortura.

Se trata de José Manuel "N", quien era Comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, y la comandante María Elizabeth "N", quienes quedaron libres de cargos ese lunes.

Te recomendamos leer:

Christian insistió en fallas a lo largo del proceso penal, y pidió que se investigue lo ocurrido.

"La otra vez no se grabó bien la audiencia y la tuvimos que hacer otra vez, no se grabó todo, según hubo una falla, según el juez, y lo volvimos a hacer."

"Desde cuando yo vi que eso era chueco, que se iban los videos, no se grababa, que esto, que lo otro, o que no llegaba el imputado, a veces no llegaba el imputado, puras trabas", expresó Christian.

Manifestación por Giovanni / Carolina Solís

El temor de la liberación de los policías y las posibles represalias estaba presente entre la familia desde que comenzaron a ver que los gendarmes conseguían amparos.

Por su parte, el Fiscal Joaquín Méndez Ruiz aseguró ayer que revisaban qué camino jurídico seguir para revertir la decisión del juez. Se le cuestionó sobre fallas en su personal y dijo que habían reunido la evidencia suficiente, y es lo que pelearán.

Giovanni López murió a causa de golpes cuando estuvo en la Comisaría de Ixtlahuacán; la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco la catalogó como ejecución extrajudicial.