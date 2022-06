Hip-Hop, familia y arte: En las colonias de Guadalajara, la música expresa su realidad

Guadalajara, Jalisco. - En los barrios de Guadalajara, Jalisco, no hay censura. Se escribe y se dice lo que pasa. El arte convive con la violencia, la familia, los sueños, las drogas y el alcohol. La música crece a través de casas productoras dentro de las mismas viviendas de jóvenes que con el rap logran expresar su mundo.

//Somos reales de los que casi no existen de los que cuentan de lo que tú nunca viviste. Igual de que me inculcaron donde crecí leyes son las que gobierna, pero en el barrio no existe//.

Moisés (@Swin MG) y Adrián (@Erle Mx) nacieron y han crecido en La Floresta, ubicada al píe del bosque de La Primavera en Zapopan. Son productores musicales desde hace siete años. En una de las colonias catalogadas por las autoridades como marginadas, puede haber carencias, pero arte, familia y el hip-hop no falta.

“Más que nada en colonias marginadas, de bajos recursos, pues cantas lo que ven, lo que viven alrededor de ti y pues es algo que está padre poder cantar o en mi caso grabar las vivencias de cada persona que conviene y redacta lo que siente, poder hacer algo posible su idea que ellos traían y ellos poderle contribuir en hacerla posible”, comenta Moisés para DEBATE.

La música urbana se les presenta como una oportunidad de expresar lo que deseen. Es una hoja en blanco que llenan como consideren, así se habla de alcanzar el éxito, la última caguama o el cigarro de marihuana, se habla de la amistad o la familia. Ellos deciden, el hip-hop es libertad.

“Desde morrito nos llamó la atención el sonido, el ritmo…el hip-hop en especial es porque un artista se puede expresar con cualquier tipo de líneas sin tener una censura (…) en este tipo de música puedes hablar de lo que quieras, es sentirlo bien”, Adrián además de productor escribe e interpreta rap.

Las casas productoras como AM Visión, la de Moisés y Adrián, en muchas ocasiones nacen de un primer micrófono adquirido, de la computadora que los padres les compraron de adolescentes. Hace siete años había máximo tres en La Floresta, ahora hay más de siete tan sólo en un sector, calcula Adrián.

“Ahorita con el tiempo ha avanzado y no sé ya te puedo decir que voy aquí arriba un estudio, voy por acá otro, ahorita ya hay a lo mejor siete, cuando antes tres, la verdad sí ha crecido. Y antes era muy difícil que te quisieran grabar porque era nomás entre ellos y era que alguien te llevara para que te quisieran grabar”.

Ahora ya hay más unión. En medio de las vivencias o el desahogo en una grabación, se van creando lazos que se demuestran cuando existe una necesidad. Entre las mismas casas productoras organizan conciertos para recaudar fondos.

“Se hace esa hermandad al fin y ahora pues como dicen nos apoyamos, pasa algo que ocupan recursos pues entre los raperos nos organizamos, hacemos eventos para contribuir a lo mejor económicamente con esa persona que ocupa dinero”, comparte Moisés.

Vivir de la música

//El camino es complicado, pero este vato resiste. Sabemos muy bien de sobra ponerse triste. Por el billete, voy por eso y el Dorado, loco, que nunca falte lo que antes había faltado loco, nos rifamos cada que la vida exige, 100 he caído, pero más me he levantado, loco//

En los barrios la vida no se detiene por los sueños. Adrián se levanta temprano para ayudar a su mamá a hacer tamales. A las doce del día ya está en su trabajo y dependiendo, puede salir hasta la noche. Sábados y domingos son para grabaciones.

Moisés por su parte estudia la carrera de Ingeniería Civil, así como en sus ratos libres trabaja de repartidor de comida en plataformas virtuales, con esos ingresos ayuda aporta a la casa con sus padres y permite seguir creciendo el proyecto de AM Visión.

“Pues empecé a estudiar y gracias a eso pude salir, ahorita estoy estudiando la universidad, estudio para ingeniero civil y pues gracias a la universidad pues ya puedo, puedo mantenerme en esa cuestión de gasolina para ir a la universidad (…) Alrededor del día me ando aventando algunas tres canciones, ya uso algunos días para dedicarme a editar y entregar (…) Tengo otro jale, en mis ratos libres o así también, soy repartidor de aplicación, pero lo principal es la música, es lo que más me deja”.

Sin embargo, también saben que es una ventaja vivir en Guadalajara, pues al ser una de las metrópolis más grandes de México, acceden a recursos que en otros estados no pueden darse, siendo incluso que llegan a Guadalajara para explotar su carrera musical.

“Aquí en Guadalajara con las expectativas muy altas no, porque estamos en una ciudad grande, tienes acceso a muchas facilidades que tal vez en otros estados no se puede y aquí han surgido grandes nombres también es otra posibilidad, es sólo seguir siendo constante siento que a todos nos llega nuestro momento y espacio y ojalá nos toque”.

Es la música el espacio para contar cada vivencia del barrio. Ahí, las horas que pasas en los estudios te llenan de anécdotas. Adrián disfruta viajar y conocer personas cuando sale a grabar a otros municipios de Jalisco, Moisés agradece tener ingresos para su universidad. La música los une.

“Estamos haciendo lo que nos gusta. Haciendo música. Conociendo amigos que se vuelven familia. Nos ha tocado trabajar en un video e irnos a la playita. Eso nos motiva, aparte de la música, hacemos cosas como viajar y conocer más gente”.

“Tengo un ingreso hasta llegar a la universidad. Genero un ingreso y no es mucho, pero me ayuda a seguir pagando la universidad y realizar otros sueños”.

Puedes buscar en redes sociales a Moisés con su nombre artístico “Swing MG” y a Adrián como “Erle Mx”

// Concentrado que aquí nada está pagado, lo poco que yo he logrado, su trabajo me ha costado. Nada está pagado, lo poco que yo he logrado, su trabajo me ha costado//