Hipertensión presente en 53% de las defunciones por Covid-19 en Jalisco

Jalisco. - La hipertensión es la comorbilidad más frecuente que padecían las víctimas mortales del Covid-19 en Jalisco, así lo informó la Secretaría de Salud Jalisco en el informe técnico diario que comparte la dependencia, a esta enfermedad le sigue la diabetes.

De las 1,147 defunciones que registra el estado de Jalisco a causa del Covid-19, un 53 por ciento de las víctimas mortales registraba hipertensión como comorbilidad, le sigue la diabetes con un porcentaje de 42 por ciento, asimismo, informó que era común que las personas afectadas padecieran ambas enfermedades.

Las cifras evidencian la vulnerabilidad de los enfermos crónicos ante al embate del nuevo coronavirus y es reconocido por expertos y autoridades de salud que en especial las personas con hipertensión y/o diabetes no controlada, sean más susceptibles a presentar complicaciones ya que la infección por SARS-CoV-2 afecta no sólo al sistema respiratorio, sino a todos los órganos.

Este es el motivo por el cual las personas que padecen enfermedades crónicas son consideradas como parte del grupo vulnerable, recomendandoles permanecer en casa y no salir si no es necesario con el objetivo de no exponerse a contagios, ya que corren un alto riesgo de contagiarse.

Asimismo, la Secretaría de Salud de Jalisco señala que es importante señalar que este grupo de personas con enfermedades crónicas no deben dejar sus tratamientos habituales, además de recomendarles que continúen con sus cuidados y hábitos saludables como alimentación balanceada, ejercicio, dormir suficiente y combatir el estrés.

Adicionalmente deben seguir las medidas de prevención ante Covid-19 como es el uso adecuado del cubrebocas en el espacio público, que deben evitar o permanecer corto periodo de tiempo buscando una distancia mínima de metro y medio de otras personas.

La dependencia de salud invita a la población a mantenerse alerta ante los síntomas como fiebre o dificultad respiratoria es importante acudir de inmediato a una unidad de salud, con el objetivo de evitar complicaciones ante esta nueva enfermedad conocida como Covid-19.

Hoy, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) reportó 755 contagios nuevos de Covid-19, con lo cual se acumulan 21,033 casos confirmados desde marzo pasado en que se notificó el primer enfermo en esta entidad.

Asimismo, la dependencia informó que en el estado de Jalisco han muerto 1, 147 personas a causa del Covid-19, desde el día 5 de junio hasta el 15 de julio, de acuerdo a la información brindada.

