Historia y misticismo: El Museo del Periodismo de Guadalajara reabre tras seis años cerrado

Museo Desde 1994 el inmueble se convirtió en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas , en honor a "EL Despertador Americano" dónde se exhiben muestras de fotografías, fotoperiodismo, así como caricaturas de moneros históricos, maquinaria de imprenta antigua, equipo y cabinas de radio y televisión que las nuevas generaciones ya no conocen.

Guadalajara, Jalisco.- Reabre , tras seis años cerrado el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas , también conocido como La Casa de los Perros , Patrimonio cultural de la ciudad y lugar lleno de arte, cultura, historia y una macabra leyenda. A continuación te contamos todo. Ubicado en la calle Andador Fray Antonio Alcalde número 225, entre las calles Sierra Bolaños y Sierra Pihuamo, a unas cuantas cuadras de la catedral de Guadalajara , sus paredes han sido testigo de la historia no sólo de la ciudad, sino de todo México .

