ITESO y maestro responden ante acusación de misoginia

Guadalajara, Jalisco. - "Ustedes que me conocen, que saben quién soy, a los que he dado clase y que están en contacto conmigo por esta red, saben más que nadie que esto es una DIFAMACIÓN. Les pido no pierdan su fe en mi" compartió el maestro Gabriel B. en sus redes sociales.

Por su parte, el ITESO también compartió un comunicado en dónde motraba su postura sobre la situación:

"La universidad siempre ha defendido y respetado la libertad de expresión, pero no tolera actos ni expresión alguna de violencia de género. Por eso lamenta que un profesor de esta casa de estudios haga comentarios ofensivos y denigrantes sobre las mujeres y su lucha por erradicar la cultura machista".

De acuerdo a la información publicada por medios nacionales, el día del Paro Nacional, el 9 de marzo, el profesor Gabriel B, quien imparte clases en el centro educativo y en el CAAV, publicó en sus redes sociales comentarios machistas como:

Así se ven las aulas y los jardines este lunes de #ParoNacionalDeMujeres #UnDíaSinNosotras. En las clases y en sesiones al aire libre se reflexionó sobre cuestiones de género; 90% de nuestras alumnas se unió al paro y no asistió a la universidad. pic.twitter.com/mJWiBJeheL — ITESO (@ITESO) March 9, 2020

"¿Qué onda? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién me va a hacer de desayunar?" situación que provocó la molestía de las estudiantes de la institución quienes denunciaron a través de grupos de Facebook la actitud del maestro.

Las jovenes de la institución educativa, dijeron que el profesor hacia comentarios o manifestaba actitudes machistas frente a las aula. También alumnas del CAAV, en el famoso tendedero compartieron denuncias de acoso y actitud misógina de parte del acusado.

El maestro compartió en sus redes sociales un post sobre la publicación de un medio que compartió la situación que habían manifestado las estudiantes del ITESO:

"Ustedes saben quién es su profesor y saben que es la verdad de lo que se ha estado dando durante todos estos días. Pediré derecho de réplica por esta bajeza y acudiré a instancias legales contra todos aquellos que resulten responsables", publicó el profesor en su red social.

Una joven usuaria de la red social también comentó la publicación del maestro, pero en ella se mostró en defensa del acusado, comentando que él había sido su mentor, quien además se había convertido en uno de sus mejores amigos.

"En lo personal, Gabriel B, ha sido mi mentor, el mejor profesor que he tenido en la vida y que además se ha convertido en uno de mis mejores amigos, lo conozco desde hace casi 10 años, el suele bromear en clase, sí, pero no lo hace con mala intención, es más como ponerte a prueba, aprender a enfrentar diversas situaciones de la vida y ver de qué manera influyen en tu mente" comentó, la joven usuaria de la red social.

Por su parte, el ITESO compartió un comunicado en dónde dejaba ver la postura de la institusión frente a la situación ocurrida con el profesor, que esta adscrito al Departamento de Economía, Administración y Mercadóloga.

"Para el ITESO avanzar hacia una cultura y formas de convivencia libres de discriminación y violencias de género es un compromiso institucional, acorde con las Orientaciones Fundamentales de la Universidad" se puede leer en el texto compartido por el centro educativo.