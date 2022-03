Iglesia católica preocupada por la violencia al sur de Jalisco en frontera con Michoacán

Guadalajara, Jalisco . - Aunque no se tiene el reporte de que alguna actividad religiosa haya sido cancelada al sur de Jalisco por los hechos violentos registrados en Jocotepec, Tamazula de Gordiano y Manzanilla de La Paz, este clima de inseguridad podría propiciar que la gente evite, por miedo, profesar su fe en las iglesias.



Así lo aseguró el Arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien aclaró que aquella zona está bajo la jurisdicción de la Diócesis de Ciudad Guzmán.



"No tengo conocimiento de que se hayan cancelado (las misas), a lo mejor aunque no se cancelaran, la gente teme, tiene desconfianza y entonces no se acerca", comentó.



El jueves 10 de marzo habitantes de las localidades mencionadas reportaron en redes sociales balaceras y el incendio de dos tráilers. Además fueron asesinados dos policías en Jocotepec, en la Región Ciénega.



La vigilancia en estas zonas, colindantes con Michoacán, fue reforzada desde entonces por la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Policía del Estado. Además el Gobierno de Jalisco ha exhortado a los pobladores de estas localidades a mantener la calma.



Por su parte, el Alcalde de Tamazula, Eduardo Gutiérrez, publicó el viernes un comunicado en el que dijo que la zona se encontraba asegurada y era posible continuar con las actividades cotidianas con normalidad.

"Es una pena que sobre este tema tengamos siempre novedades, lo que indica que la violencia está presente y activa (...) nos estamos convirtiendo en una sociedad violenta que trae como consecuencia la inseguridad, la sensación de desconfianza unos con otros y con la autoridad, porque a veces no se ve que haya un plan para prevenir y combatir la violencia", acotó Robles Ortega.

Agencia Reforma