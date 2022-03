Iglesia de La Luz del Mundo exige liberación de Naasón Joaquín García; acusan de incriminación

A pesar de lo anterior, La Iglesia expresa que mantienen y reafirman su confianza en el Sistema Judicial de Estados Unidos para que garantice los derechos constitucionales de su apóstol, aunque también comentan que, hasta ahora, dichos derechos básicos no le han sido concedidos.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.