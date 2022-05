"Iglesia está cuidando a migrantes, pero el Estado no hace nada" en Jalisco: padre Alberto Ruíz

Guadalajara, Jalisco. - Ante la falta de seguridad y un ambiente que les permita realizar un trabajo a favor de las personas migrantes, el párroco del Cerro del Cuatro en Guadalajara, Jalisco y director de la Casa del Migrante, El Refugio, Alberto Ruíz Pérez criticó a los gobiernos por no hacer nada para la atención de los grupos vulnerables.

“Estamos trabajando en esto unidos a lo que el Santo Padre (el Papa Francisco I) nos pide. Obispos tengan mayor dedicación, mayor apoyo y, sobre todo, el gobierno haga lo que tenga que hacer. No nos da garantía de trabajo y seguridad. Los obispos ya han dispuesto una red de trabajo a nivel nacional, pero no hay eco. La iglesia está haciendo un esfuerzo, pero el Estado no está haciendo nada”, refirió para DEBATE.

El líder católico refirió que en la actualidad en el estado de Jalisco y, sobre todo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no se está dando mucho cruce de personas en condición de migración, sin embargo, las personas que llegan vienen en familia.

“Es necesario que el Estado se ponga a trabajar no solamente en reprimirlos, no solamente en regresarlos a su país de origen”, explica el sacerdote, quien dijo se busca poder otorgarles y atenderlos como refugiados, para brindarles trabajo y una visa por razones humanitarias.

Ruíz Pérez dijo que en la entidad del occidente de México se presentan personas en condición de migración acompañadas de niños, pues, pese a que existe un riesgo de viajar con ellos, siguen considerando un mayor riesgo dejarlos en su país de origen y por ello se animan a cruzar.

Además, al llegar a la frontera que México comparte con Estados Unidos, es más fácil que obtengan su papel como refugiados si van en familia, por lo que estos factores hacen que se vuelva cada vez más común ver atravesar el país latino a familias enteras.

Pese a que continúa siendo la ruta del golfo, que atraviesa parte de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, una ruta más insegura para las personas migrantes, la zona del pacífico ya no es tan segura para ellos y se reportan casos en que las personas con estancia irregular sufren crímenes.

“Ya no es tan seguro como era antes, pero sigue siendo más inseguro el golfo. Sin embargo, ellos saben que quedarse en su país de origen es mayor riesgo que cruzar México y sin ninguna esperanza. La verdad es que en su país los expones y arriesgan a venir y cruzar”, mencionó el clérigo.